Debora Parigi | 18 Luglio 2023

Prima he uscisse il video del bacio con un’altra, Giorgia Soleri avevano preparato un messaggio condiviso per annunciare la loro rottura

Nella giornata di oggi Giorgia Soleri si è diretta a Milano da Roma in treno. Così, per passare il tempo e avere compagnia, ha aperto un box domande sul suo profilo Instagram. Ne ha ricevute tante, anche di vari argomenti. Ma, come ci si poteva aspettare, qualcuna ha riguardato la sua rottura con Damiano David. E così un utente le ha chiesto cosa avrebbe scritto in merito alla fine della sua relazione con il frontman dei Maneskin se non fosse uscito il video in cui lui baciava un’altra ragazza.

A questo punto Giorgia ha pubblicato lo screen di una nota del telefono risalente al 6 giugno. Si tratta di una bozza del messaggio che lei aveva intenzione di pubblicare quando sarebbe stato il momento di comune accordo. E lei l’ha scritta scritta pochi giorni prima che appunto venisse fuori lo scandalo. Ecco cosa avrebbe scritto quindi: “Ciao a tuttə, volevamo comunicarvi che abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione e percorrere strade diverse. Anche se non siamo più una coppia la nostra decisione non inficia in nessun modo sul nostro rapporto di affetto e stima pertanto vi chiediamo di avere rispetto di noi, della nostra privacy e delle nostre scelte in questo momento delicato. Grazie per la comprensione. Giorgia e Damiano”.

Giorgia Soleri ha anche risposto ad altre domande riguardanti sempre la sua relazione con Damiano. Così le è stato chiesto se la disturbi la curiosità che c’è intorno alla fine di questa storia. Lei ha risposto: “Mi disturba la morbosità che sembrano avere alcune persone nei confronti delle dinamiche relazionali altrui, ad esempio: Temptation Island. Io non l’ho mai visto, ma qualche giorno fa, facendo zapping in hotel, sono capitata su una replica e mi ha messo fortemente a disagio. Cosa c’è di interessante nel vedere come si comportano coppie messe in difficoltà? Nel loro dolore? Nella loro rabbia? Mi incuriosisce sinceramente. A me rende felice vedere persone che si amano nel momento in cui si amano. Il resto mi fa sentire inopportuna e fuoriluogo (a meno che non sia un’amicə a confidarsi)”.

Infine la Soleri ha parlato del suo rapporto con gli articoli clickbait che la riguardano. “Mi fa stare male”, ha detto. “E mi mette a disagio. Dietro gli articoli clickbait c’è una vita vera, la mia, carne, ossa ed emozioni”.