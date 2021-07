Giorgio Chiellini dedica la vittoria dell’Italia a Davide Astori (VIDEO)

1 La dedica di Chiellini a Davide Astori

Ieri la Nazionale di capitan Giorgio Chiellini ha fatto ritorno in Italia con la Coppa degli Europei 2020. Un trofeo importantissimo per il nostro Paese che risolleva il morale dopo tante difficoltà nell’ultimo anno. Gli Azzurri, a seguito del trionfo, sono stati ricevuti prima da Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Quirinale, poi a Palazzo Chigi dove hanno avuto modo incontrare il Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Come in ogni cerimonia che si rispetti (abbiamo avuto modo di seguirla su Rai 1 in diretta), ci sono stati anche svariati discorsi dei pilastri di questo successo. Ha parlato Mattarella sul finire, ma hanno avuto modo di fare un bellissimo discorso anche il CT Roberto Mancini, grande condottiero di questo trionfo, e il capitano della Nazionale e della Juventus, Giorgio Chiellini. Il difensore durante il suo discorso ha rivolto un bellissimo pensiero a Davide Astori, suo grande amico e collega, scomparso il 4 marzo 2018 durante il ritiro con la Fiorentina prima della gara di campionato in casa dell’Udinese. Una morte che ha sconvolto l’intero mondo calcistico e che ha portato Davide a lasciare sua moglie Francesca e la loro bimba, Vittoria.

Il suo ricordo, però, sebbene siano passato 3 anni, resta comunque sempre vivo nel cuore di chi l’ha conosciuto e apprezzato non solo come giocatore, ma anche come persona. Un ragazzo perbene e di grandi valori, a cui Giorgio Chiellini ha voluto dedicare questo successo. Dopo i ringraziamenti al Presidente Mattarella, ha detto:

“Una dedica che vorremmo estendere a Davide Astori, che avremmo voluto oggi qui con noi e che è sempre presente nei nostri pensieri, nel cuore di chi l’ha conosciuto e anche nei giovani che hanno sentito parlare di lui”, ha detto Giorgio con la voce rotta dalla commozione, a cui è seguito un lungo applauso.

Poi il post di Giorgio Chiellini, postato sui social: “La dedica più semplice. A Davide. Un ragazzo come noi. Uno di noi, per sempre”. Ma leggiamo l’intero la seconda parte del discorso fatta dal difensore…