3 Giovanna Abate: nuovo flirt dopo Sammy? Parla lui

Negli scorsi giorni Giovanna Abate è stata al centro dell’attenzione per via di uno scoop. Stando ad alcune segnalazioni arrivate all’influencer Deianira Marzano, l’ex tronista, ormai tornata single dopo l’addio a Sammy, avrebbe una nuova relazione. Ecco quanto riportava la Marzano:

“Ciao Deianira. Il mio nome è stato accostato a quello di Giovanna Abate per un presunto bacio venerdì 3 luglio. Posso dire che ci siamo incontrati in un locale a Roma quel giorno e ci siamo baciati al termine della serata (solo un bacio, niente di più). Poi non ci siamo più visti né sentiti”.

Dunque si tratterebbe di un bacio, nulla di più. Ma come stanno davvero le cose? A parlare è ora il ragazzo in questione. Il suo nome è Kristian Barbiero e ha rilasciato un’intervista al sito DonnaPop. Il giovane ha confermato di avere contattato lui Deianira e ha parlato di come ha conosciuto Giovanna Abate:

“Ho incontrato Giovanna in Toscana, venerdì 3 luglio, precisamente all’Argentario, era insieme a delle amiche. Mi era caduto il cellulare per terra, e lei gentilmente me lo ha fatto notare. Abbiamo scambiato due parole e abbiamo deciso di prendere qualcosa insieme in un bar. Non conoscevo la sua storia, conoscevo lei di fama, ma non seguo Uomini e Donne.”

Poi ha continuato, rivelando cosa è successo tra i due.