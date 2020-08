1 Nel corso della prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, acceso confronto tra Giovanna Abate e Sammy Hassan

Durante il pomeriggio di ieri è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, dove sono stati svelati i primi tronisti. Ma non sono mancate le novità e i colpi di scena. Oltre al grande rinnovamento in studio e alla fusione tra Classico e Over (come già avevamo preannunciato), si sono verificati vari faccia a faccia. Tra i tanti l’acceso e attesissimo confronto tra Giovanna Abate e Sammy Hassan.

Usciti insieme dal dating show di Canale 5, solo pochi mesi fa, le strade dell’ex tronista e del vocalist romano si sono divise. Dopo vari silenzi hanno detto la loro verità attraverso il magazine del programma, Sammy mediante un’intervista, Giovanna con una lettera aperta. Adesso, però, a distanza di mesi, Giovanna Abate e Sammy Hassan hanno avuto modo di confrontarsi nel corso della registrazione del pomeridiano. A riferire il tutto, grazie alle anticipazioni di Uomini e Donne, è Il Vicolo delle News.

Maria De Filippi ha fatto il punto della situazione, mandando in onda un video riassuntivo con tutte le varie tappe della relazione tra i due. La prima a prendere la parola è stata Giovanna Abate che ha confidato come la storia tra lei e Sammy, a dire il vero, non abbia mai avuto un vero e proprio inizio. Sono poche le volte, tra l’altro in cui si sono visti (lei conta 5 incontri e due cene). Tra l’altro, sempre Giovanna, ha aggiunto di aver incontrato l’ex corteggiatore a Milano, ma non a casa di lui. Questo perché infastidita da una foto in cui compariva anche la sua ex moglie, di cui si è spesso parlato di un ipotetico ritorno di fiamma, poi smentito da Sammy Hassan sui social.

A quel punto Giovanna Abate ha aggiunto come i problemi tra lei e Sammy ci siano sempre stati, lanciando poi l’accusa di come quest’ultimo si sia avvicinato a lei solo per sponsorizzazioni. Accuse forti alle quali l’ex tentatore ha replicato in modo molto duro dicendo lei di evitare di fare la Ferragni sui social, perché non si avvicina nemmeno lontanamente a lei.

Tra gli opinionisti Gianni ha difeso Giovanna Abate, mentre Sammy Hassan ha continuato a far valere la sua posizione. Lui in realtà voleva costruire qualcosa di serio con lei, ma ha capito subito che non poteva funzionare. Giovanna è parsa piuttosto perplessa sulla questione, con la conduttrice che ha deciso di metterci un punto visto il continuo attaccarsi a vicenda.

L’acceso confronto tra Giovanna Abate e Sammy Hassan si è concluso con un nulla di fatto. Lei ha abbandonato lo studio, molto infastidita, lui è parso invece più sereno. Ma non è tutto…