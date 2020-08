Finalmente in queste ore si è tenuta la prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, che debutterà su Canale 5 tra qualche settimana. Tanta è l’attesa del pubblico di scoprire cosa accadrà, e soprattutto di conoscere i nuovi volti del programma. Quest’anno infatti arriveranno come da tradizioni nuovi tronisti, e a scegliere i primi due protagonisti del dating show è stato proprio il pubblico della trasmissione. Qualche settimana fa infatti i social del programma hanno presentato tre giovani aspiranti al trono, Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda, rispettivamente di 25, 30 e 27 anni. Il web ha così votato i suoi preferiti e due tra i tre aspiranti tronisti hanno avuto modo di diventare i nuovi volti del programma.

Nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne sono dunque stati svelati i primi due tronisti della nuova edizione. Il primo favorito del web, come svela la pagina Uominiedonneclassicoeover, è stato proprio Davide Donadei. Queste le sue dichiarazioni nel video di presentazione:

“Ad ora non mi è mai successo di conoscere la famiglia di una mia ragazza, anche dopo 4 anni e mezzo di relazione. Sicuramente è una situazione un po’ così, dato che specie al sud non mancano i pregiudizi. Quali? Mio padre in passato ha avuto un po’ di problemi con le forze dell’ordine e quindi questa cosa ha fatto in modo che la mia immagine venisse un po’ sporcata, ma è comunque inevitabile. Poi ho avuto la possibilità di dimostrare di essere una persona onesta, anche perché ho sempre lavorato e la gente si è finalmente ricreduta”.