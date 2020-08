Anticipazioni Uomini e donne: caos durante la prima registrazione

1 Anticipazioni Uomini e donne 2020: le novità in studio

Nel pomeriggio di giovedì 27 agosto si è registrata la prima puntata per la nuova stagione di Uomini e donne e per le anticipazioni ringraziamo come sempre il sito Il Vicolo delle News. Ed è proprio grazie a loro che apprendiamo le novità di quest’anno, conseguenza anche delle misure di prevensione del Covid-19.

La prima novità è il trono classico e il trono over di Uomini e donne insieme. Infatti erano presenti sia i nuovi tronisti con i corteggiatori, che i parterre degli over. Non sappiamo se questa novità riguarda la prima puntata o se varrà per tutta la stagione. Comunque è più probabile la seconda ipotesi, poiché l’anno scorso gli ascolti hanno fatto notare che il trono over era molto più seguito del classico.

Novità anche per il pubblico. Le anticipazioni di Uomini e donne di oggi, infatti, riferiscono che è di nuovo presente, ma con una nuova disposizione. Lo studio è completamente rinnovato con il pubblico situato sia dietro a tronisti e opinionisti che dietro Maria De Filippi. Nelle prime cinque file siedono i corteggiatori e le corteggiatrici, divisi dal plexiglass, e dietro a loro siede il pubblico. A tutti gli spettatori in studio viene fatto il test sierologico istantaneo, viene fornita loro una mascherina e sono divisi dal plexiglass.

Come vi abbiamo già raccontato, le anticipazioni di Uomini e donne riferiscono che tra i tre tronisti da votare, sono stati scelti Davide e Gianluca. Ma Blanda è rimasto comunque perché Roberta Di Padua gli ha proposto di conoscersi mentre ballavano insieme. Inoltre ci sono due troniste: Jessica e Sofia. Per tutti i tronisti sono scesi 25 corteggiatori e 25 corteggiatrici e anche su loro c’è una novità. Infatti a tutti i corteggiatori e corteggiatrici è stato fornito un cellulare con il quale possono messaggiare con il/la tronista che preferiscono. I messaggi sono letti da Gianni, il quale commenta quelli che ritiene più interessanti.

Infine al centro dello studio è presente una pedana rotonda con tutti i led sopra che mostrano le varie immagini e i video che prima si vedevano sul monitor grande.

Passiamo adesso a cosa è accaduto…