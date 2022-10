1 La discussione tra Giovanni Ciacci e De Pisis

Giovanni Ciacci e Alberto De Pisis, nelle ultime ore, hanno avuto un confronto sull’orientamento sessuale e di genere di quest’ultimo. Il tutto ha avuto inizio nel momento in cui il conduttore ha chiesto al ragazza: “Sei lesbica?“. La risposta è stata: “No, tesoro. E anche se lo fossi sarei molto fiero di esserlo“. Il vippone ha incalzato: “No, ma lo sei?“. De Pisis ha sottolineato ancora: “No, ti ho detto di no“. A questo punto gli è stato chiesto: “E allora come fai con la Fiordelisi?“.

Alberto, a questo punto, infastidito dai suoi commenti ha replicato: “Beh questa… Hai perso un’occasione per stare zitto“. Al perché del vippone, quindi, ha continuato: “Beh perché, cosa vuol dire? Perché la Fiordelisi è un organo riproduttivo diverso da…“. A l’altro: “No, perché è una donna… E tu non puoi andare con la Fiordelisi“. Alberto ha commentato: “Ah, io non posso andare con una donna?“. Allora è stata proprio Antonella, lì presente, a intervenire: “No, lui… A lui può piacere anche una ragazza“.

Giovanni Ciacci ha proseguito: “Ah sei bisessuale?” E De Pisis ha risposto ancora: “Bisessuale no“. Il video, che potete vedere anche qui sotto, termina qui. I commenti del conduttore hanno scatenato dure reazioni da parte del web. C’è, per esempio, chi ricorda che Alberto ha più volte affermato di aver avuto un flirt con Taylor Mega, per esempio. Inoltre, altri lamentano il bisogno delle persone di dover per forza mettere delle etichette agli altri.

Vedremo, in futuro, se questo tipo di conversazioni continueranno a essere presenti all’interno della Casa del GF Vip 7. Nel mentre possiamo andare a rivedere alcune dichiarazioni che Ciacci ha fatto nei giorni scorsi per quanto riguarda la sua vita privata. Continuate a leggere…