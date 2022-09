Chi è Giovanni Ciacci? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Tutto su Giovanni Ciacci, concorrente del Grande Fratello Vip 7: età, altezza, vita privata, fidanzato e Instagram.

Chi è Giovanni Ciacci

Nome e Cognome: Giovanni Ciacci

Data di nascita: 11 marzo 1971

Luogo di Nascita: Siena

Età: 52 anni

Altezza: 1.90 m

Peso: 85 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Stylist

Marito: Non è sposato

Figli: Non ha figli

Profilo Instagram: @giovanniciacci

Giovanni Ciacci età, altezza e biografia

Dove è nato Giovanni Ciacci? Lo stylist è nato a Siena, in Toscana. Quando è nato Giovanni Ciacci? Giovanni è nato l’11 marzo 1971. Quanti anni ha Giovanni Ciacci? Ciacci ha 52 anni. Giovanni è molto legato alla sua terra, cerca infatti di non perdersi mai il “Palio”, storico evento senese.

Cosa fa Giovanni Ciacci? Famoso per essere lo stylist dei vip, sin da piccolo si è appassionato alla moda e alla bellezza, facendolo diventare un lavoro.

Sulla famiglia di Ciacci non si hanno molte informazioni, che sono sicuramente più copiose riguardo invece alla sua vita sentimentale.

Occupiamoci, quindi, della vita privata di Giovanni Ciacci.

Vita privata

Giovanni Ciacci è dichiaratamente omosessuale e da giovane ha sofferto molto per via del suo orientamento. In amore gli sono stati attribuiti diversi ex e flirt.

Nel 2018 aveva dichiarato in un’intervista a “La Zanzara” di essere stato con il principe etiope Christian Hailee Selassie, fratello delle celebri princess che hanno partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo la fine della relazione con Christian Selassie, nel 2018 Ciacci ha conosciuto Damiano Allotta, con cui è stato per più di un anno.

Nel 2022, con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7, Giovanni Ciacci ha rivelato di essere sieropositivo. Con questa dichiarazione Ciacci ha voluto portare un messaggio di normalità, sperando di far capire al pubblico come chi è affetto da questa condizione possa condurre una vita normalissima.

Fidanzato

Giovanni Ciacci è fidanzato? Ciacci è stato fidanzato per un anno con Damiano Allotta, ex di Stefano Gabbana. La relazione ha visto molti alti e bassi, tuttavia è stata molto intensa. La coppia infatti aveva pensato anche di sposarsi.

Nell’estate 2019, però, è arrivata la notizia della loro separazione tramite un post di Instagram molto sofferto da parte di Giovanni, che aveva scritto:

“Damiano non è più il mio fidanzato. Pensavo fosse amore, invece era un calesse, succede nella vita. Avevamo stili e modi di vita completamente diversi. Supererò anche questa.”

Attualmente Ciacci risulta essere single, non ha marito.

Andiamo, perciò, a vedere dove seguire Ciacci sui social…

Dove seguire Giovanni Ciacci: Instagram e social

Giovanni Ciacci ha diversi profili social e i fan possono seguirlo con facilità.

Su Instagram lo stylist (@giovanniciacci) conta più di 370mila followers ed è il social che più utilizza per comunicare con il pubblico.

Giovanni ha anche una personale pagina su Facebook, seguita da più di 230mila persone.

Scopriamo dunque qualcosa di più sulla carriera di Giovanni Ciacci.

Carriera

Giovanni Ciacci è un costumista e curatore d’immagine di moltissimi vip, soprattuttoo per i programmi televisivi. Il suo esordio nel mondo della tv è arrivato grazie a Valeria Marini, che lo aveva voluto come curatore d’immagine per il bagaglino.

Proprio grazie a questa occupazione, Giovanni Ciacci si è fatto conoscere nel mondo dello showbiz italiano e in breve è tempo è diventato uno degli esperti di look più ricercati del piccolo schermo. L’uomo ha infatti curato anche i look di Antonella Clerici, Caterina Balivo e Francesca Neri.

Ciacci, inoltre, ha ricoperto il ruolo di costumista per ben otto edizioni di Sanremo, detenendo un vero e proprio record.

La popolarità con il grande pubblico, però, si deve alla sua partecipazione come stylist all’interno del programma Detto Fatto e come concorrente a Ballando con le stelle. Tra i programmi tv in cui è stato ci sono anche Pomeriggio 5, Domenica Live, Live Non è la d’Urso e Vite da Copertina.

Detto Fatto

Nel 2013 Ciacci è diventato co-conduttore del programma di Rai 2 Detto Fatto insieme a Caterina Balivo. Nel programma curava rubriche di moda e stile, parlando anche di gossip e news.

La sua esperienza all’interno del programma è durata fino al 2019, anno in cui ha deciso di lasciare per dedicarsi ad altri progetti.

Ballando con le stelle

Nel 2018 Giovanni ha partecipato a Ballando con le stelle, diventando il primo uomo a competere insieme a un ballerino professionista del suo stesso sesso: Raimondo Todaro.

Vediamo dunque quale è il percorso di Ciacci al Grande Fratello Vip 7.

Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip 7

Lunedì 19 settembre 2022 ha inizio la nuova edizione del Grande Fratello Vip e Ciacci sarà uno dei concorrenti. Alla conduzione c’è sempre Alfonso Signorini, mentre come opinioniste ci saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Ce la farà Giovanni a mettersi in gioco e vincere l’edizione?

Ma vediamo ora chi sono i concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 7.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Per il momento solo tre concorrenti sono stati confermati:

Pamela Prati

Giovanni Ciacci

Wilma Goich

Il percorso di Giovanni Ciacci al GF Vip 7

Il percorso di Giovanni all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 ha inizio lunedì 19 settembre 2022. Dovremo, quindi, attendere il passare dei giorni per scoprire come si comporterà con i suoi compagni di avventura e cosa penseranno di lui quest’ultimi.

