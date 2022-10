Le minacce a Giovanni Ciacci e Ginevra

Questa sera la puntata del GF Vip 7 è iniziata con una lettera scritta da Marco Bellavia a tutti i vipponi presenti nella Casa. In seguito Alfonso Signorini ha trattato in maniera approfondita del bullismo e della salute mentale, passando anche per la depressione. In seguito ha tirato in ballo anche Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci. La prima è stata squalificata dopo aver detto che Bellavia si era meritato di essere bullizzato. Il secondo, invece, è uscito a seguito di un televoto flash come punizione per gli atteggiamenti verso Marco.

Il conduttore ha rivelato quanto segue: “In questi giorni hanno fatto una vita d’inferno. Perché sono stati subissati da minacce di morte…“. Questa stessa mattina, infatti, Giovanni ha rivelato che qualcuno gli ha sputato in faccia: “La mia famiglia ha ricevuto minacce di morte e l’azienda con la quale lavoro ha ricevuto più di mille mail dove veniva chiesto il mio licenziamento“.

A parlare delle sue terribili disavventure, oltre a Giovanni Ciacci, anche Ginevra: “A me anche. Sono giorni che mi sembrano otto mesi d’inferno. Dove anche io sono stata subissata di parole riprovevoli nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia. Minacce di morte, minacce di ogni tipo“. Ciacci, quindi, ha ripreso la parola affermando: “Alfonso, andare in un supermercato a fare la spesa e la gente ti sputa… Una cosa terribile… Chiamandoti bullo“.

Insomma, esperienze davvero terribili quelle vissute da Ginevra e Giovanni. La puntata, poi, è continuata con Signorini che ha parlato dell’uso dei social e ha fatto un appello chiedendo che questi possano essere usati in maniera più costruttiva. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. La puntata completa potrà essere vista su Mediaset Infinity come al solito.

