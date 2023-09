Ex naufraga racconta verità scottanti su Giselda: “Su Instagram scriveva ‘influencer'”

NEWS

Debora Parigi | 25 Settembre 2023

Grande Fratello

Giselda del Grande Fratello avrebbe mentito su molte cose della sua vita

Dentro la Casa del Grande Fratello una concorrente che si è fatta subito notare è sicuramente Giselda. Completamente diversa da tutti gli altri, parla praticamente sempre di montagne, è una vera e propria outsider e suscita anche molta simpatia nel pubblico. Ma più volte, da quando è iniziato il reality, sono uscite notizie riguardo la sua vita secondo cui non avrebbe detto tutta la verità.

Adesso arrivano varie segnalazioni da un’ex naufraga dell’Isola dei famosi. Stiamo parlando di Viviana Bazzani, concorrente del reality nel 2007 durante la quinta edizione. A quei tempi c’era Simona Ventura alla conduzione. Viviana aveva 44 anni ed era un’ex agente di Polizia. A quell’edizione partecipavano anche persone non famose e lei era una di queste. Oggi è opinionista di cronaca nera e di reti nazionali, sceneggiatrice, attrice, speaker e collabora con la Gazzetta di Milano.

Sui social, specialmente su TikTok, posta vari video e proprio alcuni giorni fa ne ha messo uno riguardamte Giselda e la sua partecipazione al Grande Fratello. L’ex naufraga ha raccontato una serie di cose su di lei e che secondo cui la gieffina avrebbe mentito su varie situazioni. In pratica Viviana avrebbe acquisito delle informazioni da ex compagne di classe della ragazza. E questi racconti non coinciderebbero con quelli fatti da lei.

Partiamo dai mezzi pubblici usati per frequentare liceo e universrità. Secondo il racconto delle ex compagne non sarebbe vero che predeva così tanti mezzi per andare a studiare. Non coinciderebbe nemmeno il fatto che sia una ragazza non amante del trucco, perché si è sempre tenuta da questo punto di vista. Anche il fatto di preferire la solitudine non sarebbe vero, perché anzi amerebbe la compagnia. Tra l’altro sarebbe anche andata a mangiare il sushi con le amiche, quindi non sarebbe vero che non l’aveva mai mangiato. Infine c’è la questione lavoro e il successivo licenziamento:

“Qualche settimana prima del GF hai cambiato qualche informazioni su Instagram. Perché lì c’era scritto influencer e non operaia. E poi, tu parli nella Casa di tornare o meno a lavoro… perché non dici la verità? Che qualche giorno prima di entrare nella Casa hai mandato la richiesta di licenziamento al tuo datore di lavoro? Questo è il datore di lavoro che lo sta comunicando”.

Viviana Bazzani quindi è poco convinta di questa scelta, poiché Giselda aveva la possibilità di mettersi in aspettativa e poi decidere se licenziarsi o meno.