Matrimonio a prima vista 11 anticipazioni terza puntata: la luna di miele non inizia benissimo

Debora Parigi | 25 Settembre 2023

Matrimonio a prima vista

Le anticipazioni della terza puntata di Matrimonio a prima vista 11

Siamo arrivati alle anticipazioni della terza puntata di Matrimonio a prima vista 11, quella in cui iniziano i viaggi di nozze per le tre coppie protagoniste. Ma, come spesso accade, non tutto fila sempre per il verso giusto. Dopo che nella seconda puntata abbiamo visto lo svolgersi dei matrimoni, adesso siamo alle partenze e ai primi giorni in paradisi meravigliosi.

La coppia formata da Alberto e Sonia volerà in Madagascar e i due saranno ben felici di farlo. La prima notte di nozze la pessaranno a farsi coccole tra baci e abbracci, poi arrivati in Africa avranno modo di conoscersi meglio e divertirsi. In questi primi giorni scopriranno di essere molto affini sia fisicamente che mentalmente arrivando a rendersi conto di avere molti punti in comune. Per il momento la loro sarà un bella luna di miele.

Proseguiamo le anticipazioni della terza puntata di Matrimonio a prima vista 11 con Juanchi e Gianna che voleranno in Repubblica Domenicana, luogo di origine di lui. Per loro l’inizio sarà tranquillo, ma piano piano lei vedrà dei lati di lui che non la convinceranno molto. Ma dirà di non volersi fermare a questa prima impressione ed è giusto conoscersi. Quello che farà un po’ storcere il naso è che i due passeranno molti momenti divisi in questi primi giorni.

Infine parliano di Alessandro e Valentina che avranno il loro primo confronto tra qualche lacrima. Il tutto nascerà da un’incompresione scaturita dal fatto che entrambi non si considerano l’uno il prototipo dell’altra. Questa “discussione” permetterà però loro di conoscersi meglio e di aprirsi di più instaurando una bella affinità mentale.

Quando va in onda la terza puntata

La messa in onda in chiaro, sul Real Time, di Matrimonio a prima vista 11 è iniziata mercoledì 13 settembre alle ore 21.25 e la terza puntata andrà in onda mercoledì 27 settembre. A tal proposito, ogni settimana andrà in onda un nuovo episodio.

Le puntate totali sono 8 oltre a quella speciale dedicata a un po’ di tempo dopo la fine dell’esperimento per vedere se le coppie hanno confermato la decisione finale o è cambiato qualcosa.

Come accade sempre, il programma può essere visto in anteprima su Discovery Plus sottoscrivendo un abbonamento. Ogni mercoledì, infatti, viene caricata una nuova puntata che è praticamente la successiva a quella che vedremo la sera su Real Time. In questo modo si potrà vedere cosa accadrà senza attendere la messa in onda in chiaro.