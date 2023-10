Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 19 Ottobre 2023

Grande Fratello

Giselda ironizza su Heidi e Varrese ride

Il web non perdona e Giselda Torresan in queste ore sta facendo molto discutere per una battuta fuori luogo, fatta in chiacchiera con Massimiliano Varrese e le sue compagne. Una frase che fa riferimento all’uscita di Heidi Baci dalla casa del Grande Fratello, nel post puntata di lunedì.

L’ex concorrente infatti prima di prendere questa decisione ha ricevuto una visita da suo padre Genti, che l’ha invitata ad allontanarsi da Massimiliano Varrese e tornare a casa con lui. Come tutti ben sappiamo Heidi Baci oltre a chiudere con Varrese, ha voluto risolvere la situazione in famiglia e, per questo, l’unico modo per farlo era abbandonare il gioco. E proprio a questo fa riferimento quanto detto da Giselda.

Ieri in nottata la Torresan si trovava in cucina in compagnia di Angelica Baraldi e Anita Olivieri. In un secondo momento si è aggiunta Jill Cooper. Presente alla conversazione anche Massimiliano Varrese. E proprio rivolgendosi al coinquilino Giselda si è lasciata sfuggire: “Massi domani viene mia mamma e mi dice ‘vieni a casa con me'”

Massimiliano Varrese a questa frase ha ridacchiato, mentre Anita Olivieri con ironia ha risposto: “Che scema”. A seguire l’attore ha continuato, con un sorriso: “Ci sta, ci sta”, rivolgendosi a Giselda Torresan. Qui sotto trovate il video che vi racconta quello che vi abbiamo appena spiegato…

Giselda “ massi domani viene mia mamma e mi dice vieni a casa con me “ la montanara che cerca di perculare Heidi che schifo sinceramente #grandefratello #gf pic.twitter.com/ICaqiRLvr0 — Soqquadro (@gicarestik2) October 18, 2023

Questa scena se qualcuno l’ha presa come una frase fine a sé stessa, i più non hanno apprezzato molto. “Alla faccia dell’empatia”, si legge in diversi post su X. C’è chi considera questa uscita da parte di Giselda davvero fuori luogo. Per la maggiore infatti avrebbe potuto risparmiarsi una battutina di questo tipo. Vista anche la delicata situazione che ha coinvolto Heidi Baci e portata a lasciare il Grande Fratello.

Probabilmente stasera con la nuova puntata del reality show si parlerà di quanto accaduto e non è escluso che venga fatta luce anche sulle reazioni e frasi come quella detta da Giselda Torresan.