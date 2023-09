Chi è Giselda Torresan? Età, fidanzato e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Settembre 2023

Quest’anno a partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello c’è anche Giselda Torresan. Ma cosa sappiamo su di lei? Ecco tutte le informazioni che abbiamo sulla gieffina, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Giselda Torresan

Nome e Cognome: Giselda Torresan

Data di nascita: 27 luglio 1989

Luogo di nascita: Asolo (Treviso)

Età: 34 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: operaia e scalatrice

Marito: Giselda è single

Figli: Giselda non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @giselda_torresan

Profilo Facebook: @GiseldaTorresan

Giselda Torresan età e biografia

Andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla biografia di Giselda Torresan. La concorrente del Grande Fratello 2023 nasce il 27 luglio 1989 ad Asolo, in provincia di Treviso. La sua età è dunque di 34 anni.

Non conosciamo le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

A oggi Giselda vive a Pieve del Grappa, e lavora come operaia. I suoi hobby sono le passeggiate all’aria aperta e la fotografia.

Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Vita privata

In molti si chiedono se Giselda Torresan abbia un fidanzato.

A oggi tuttavia pare che la nuova protagonista del Grande Fratello 2023 sia single e non ha figli.

Come vi abbiamo già rivelato, Giselda Torresan lavora in una fabbrica come operaia. Tuttavia dopo aver terminato il suo turno, raggiunge nonno Alfonso nella malga delle Bocchette, e proprio qui si dedica a lunghe passeggiate.

La Torresan dunque sui social è una vera star. Ma dove possiamo seguirla? Scopriamolo.

Dove seguire Giselda del Grande Fratello: Instagram e social

Non tutti sanno che Giselda Torresan è già una vera star sui social.

Su Instagram infatti la concorrente del Grande Fratello 2023 vanta già 135mila follower. Grazie ai suoi post, in cui la vediamo immersa nella natura, ha raggiunto la notorietà. Il suo sogno però è quello di aprire una piccola attività agrituristica, per poter vendere prodotti agricoli e caseari. Ma come ha fatto Giselda a diventare così popolare sul noto social? Ecco cosa ha rivelato lei nel corso di un’intervista con Il Messaggero:

“Come ho raggiunto i 100mila follower? Ho sempre avuto la passione della fotografia. Ho cominciato a pubblicare panorami di montagna, in seguito ho deciso di unire quei selfie che sono diventati il mio marchio di fabbrica. Momenti tra i sentieri o sopra una roccia, altre volte mentre faccio la polenta, oppure con i miei gatti. Ho avuto subito un grande riscontro dalla rete, i mi piace e i followers sono diventati virali, evidentemente queste immagini conquistano, sono lo specchio del mio spirito libero”.

Giselda Torresan ha anche un profilo Facebook. Ma scopriamo di più ora sul suo arrivo al Grande Fratello 2023.

Giselda Torresan al Grande Fratello 2023

Lunedì 11 settembre su Canale 5 debutta il Grande Fratello 2023. Ancora una volta il reality show sarà condotto da Alfonso Signorini, e numerose sono le novità che attendono il pubblico. Quest’anno infatti il cast sarà composto da personaggi Vip e Nip e tra essi ci sarà anche Giselda Torresan. Proprio in merito alla sua partecipazione al programma, l’influencer afferma:

“È un’occasione per mostrarmi per come sono: una persona vera, semplice e genuina. Cosa mi mancherà di più? Scarponcini, zaino e tenda”.

Ma chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello 2023? Andiamo a scoprirlo.

I concorrenti del Grande Fratello 2023

Come annunciato, quest’anno il cast del Grande Fratello 2023 sarà composto da Vip e da Nip. Ecco dunque chi sono i concorrenti che varcheranno la porta rossa:

Ma scopriamo di più sul percorso di Giselda al Grande Fratello 2023.

Il percorso di Giselda al Grande Fratello 2023

Lunedì 11 settembre si accendono le luci della casa del Grande Fratello 2023. A varcare la porta rossa sarà anche Giselda Torresan, che è già pronta a mettersi in gioco con questa nuova esperienza. Ma come se la caverà all’interno del reality?