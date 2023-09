Chi è Massimiliano Varrese? Età, moglie e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 14 Settembre 2023

Ecco chi è Massimiliano Varrese e conosciamolo attraverso la sua biografia e la sua vita privata, fino alla sua carriera come attore e in TV e come seguirlo sui social.

Chi è Massimiliano Varrese

Nome e cognome: Massimiliano Varrese

Data di nascita: 5 gennaio 1976

Luogo di nascita: Roma

Età: 47 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: attore, cantante e ballerino

Moglie: Massimiliano è sposato con Valentina Melis

Figli: Ha una figlia che si chiama Mia

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @massimilianovarrese

Massimiliano Varrese età, altezza e biografia

Conosciamo bene chi è Massimiliano Varrese del Grande Fratello 2023 partendo dalla sua biografia. Nato a Roma il 5 gennaio 1976, ha 47 anni di età ed è del segno zodiacale del Capricorno. Non conosciamo la sua altezza e il suo peso. Mentre possiamo notare che ha vari tatuaggi sul suo corpo.

Molto piccolo, però, si è trasferito in Toscana, ad Albinia per la precisione. E nel 1989 è andato a vivere con la famiglia a Grosseto dove è cresciuto e ha frequentato la scuola.

Sin da giovanissimo ha iniziato a studiare le arti dello spettacolo presso lo I.A.L.S. di Roma, iniziando anche a comporre i primi brani come autore.

Vita privata

Della vita privata di Massimiliano Varrese abbiamo alcune informazioni riguardanti la famiglia. Massimiliano del Grande Fratello 2023 è sposato o è single? È sposato con Valentina Melis, anche lei attrice. Entrambi molto riservati, non sappiamo come si siano conosciuti e da quanto stamno insieme.

Massimiliano e Valentina hanno dei figli? La coppia ha una figlia, Mia, nata il 10 marzo 2017.

Dove seguire Massimiliano Varrese: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio Massimiliano Varrese, vediamo anche come seguirlo sui social.

A tal proposito vi segnaliamo il suo profilo Instagram che ha un seguito di oltre 75 mila follower.

Come detto, molto riservato e legato alla privacy, c’è molto poco della famiglia sul suo profilo. Ci sono invece vari contenuti legati al lavoro.

Carriera

La carriera di Massimiliano Varrese è iniziata nel 1997 con uno spot pubblicitario. A tal proposito in tutti questi anni ha fatto molte campagne pubblicitarie, anche di marche molto famose. Ma il vero salto di qualità e la notorietà sono arrivati con la TV.

Carràmba! Che fortuna

Nel 1998 Raffaella Carrà scelse Massimiliano per il suo programma Carràmba! Che fortuna e lo lanciò come cantante e ballerino. Parlando della sua carriera nel ballo, nel 2000 Luca Tommassini lo chiamò per entrare nel corpo di ballo del programma Stasera pago io, condotto da Fiorello, e nel 2001 ha lavorato per il tour europeo di Paola & Chiara. L’anno successivo è stato tra i ballerini del tour di Geri Halliwell, con la quale ha girato il videoclip di It’s Raining Men, e di Holly Valance.

Il bello delle donne

Come detto, Massimiliano Varrese è soprattutto attore di TV e infatti la prima esperienza importante è stata nel 2000 con la miniserie Operazione Odissea. Ma la vera notorietà in questo campo è arrivata con la fiction Il bello delle donne. Mentre nel 2002 ha recitato con Valerio Mastrandrea nel film Velocità massima.

Grandi domani

Nel 2005, invece, ha interpretato il ruolo di Furio Zani nella fiction Mediaset Grandi domani. Nello stesso anno è stato protagonista del film Fuoco su di me, presentato alla 62ª mostra cinematografica di Venezia, vincendo il Premio della Cultura e del Dialogo istituito dalla Regione Veneto.

Carabinieri

Dopo aver recitato nel 2006 nella miniserie Sotto copertura, spin off di Carabinieri, ha fatto il suo ingresso nel cast della serie madre interpretando Antonio Baldi, trovando conferma anche per le stagioni successive. Nello stesso periodo ha girato in Giordania La sacra famiglia, film in due puntate con Alessandro Gassmann. Nel 2008, invece, è stato nel cast della miniserie Il sangue e la rosa.

Amici Celebrities

Nel 2019 Massimiliano Varrese è stato concorrente ad Amici Celebrities, la versione Vip del famoso talent Amici di Maria De Filippi. Qui è arrivato al secondo posto sconfitto in finalissima dalla vincitrice Pamela Camassa.

Film e programmi TV

Ecco quali sono tutti i film e i programmi TV che hanno visto protagonista Massimiliano Varrese:

Operazione Odissea – miniserie TV (1999)

Velocità massima – film (2002)

Il bello delle donne – serie TV (2002-2003)

Grandi domani – serie TV (2005)

Carabinieri – Sotto copertura – miniserie TV (2005)

Fuoco su di me – film (2006)

Carabinieri – serie TV (2006-2008)

La sacra famiglia – miniserie TV (2006)

Camera Café – serie TV (2007)

Il sangue e la rosa – miniserie TV (2008)

Alice – film (2010)

Il figlio più piccolo – film (2010)

Il mistero di Laura – film (2012)

Mi-ka-el – film (2018)

Affittasi vita – film (2019)

Pezzi unici – serie TV (2019)

Amici Celebrities – programma TV (2019)

Tutti per 1 – 1 per tutti – film (2020)

Fra due battiti – film (2021)

Una mamma all’improvviso – film TV (2023)

Teatro

L’esordio a teatro di Massimiliano Varrese è avvenuto nel 1999 con il musical Sono tutti più bravi di me, con la regia E. Giordano e per il quale ha scritto anche il brano portante insieme ad Ambrogio Sparagna. Nel 2000, invece, ha preso parte a The Beautiful Thing, diretto da B. Montefusco.

Alla fine del 2006 ha lavorato per il musical 3MSC. Emozioni e sogno. Tre metri sopra il cielo. Lo spettacolo, interpretando il personaggio principale Step. Per questo ruolo ha ricevuto il Premio Vittorio Gassman come miglior giovane talento teatrale del 2007.

Sempre a teatro, dal 2010, in collaborazione con il maestro Maurizio Mastrini, ha portato diversi reading di musica e poesia tra i quali Processi InVersi. E si è esibito omaggiando Charlie Chaplin nella canzone Smile. Nel 2012 ha interpretato la nuova versione in chiave moderna di Francesco d’Assisi nel musical Chiara e Francesco.

Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023

Nel 2023 Massimiliano Varrese è uno dei concorrenti del Grande Fratello che vede un’edizione fatta di alcuni Vip e molti personaggi non famosi. Con alla conduzione sempre Alfonso Signorini, nell’edizione ci sono alcune novità e tanti cambiamenti. Troviamo infatti una sola opinionista, la giornalista Cesara Buonamici. Inoltre, al posto di Giulia Salemi, a seguire i social abbiamo Rebecca Staffelli.

Riguardo la sua partecipazione al Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese ha detto: “Ho realizzato tantissimi sogni, e sono qui per realizzarne ancora molti”.

Ma vediamo chi sono tutti i concorrenti del reality di questa edizione.

I concorrenti del Grande Fratello

Ecco i concorrenti del Grande Fratello 2023 entrati nella prima puntata:

Passiamo adesso al percorso di Massimiliano all’interno della Casa.

Il percorso di Massimiliano al Grade Fratello 2023

L’avventura di Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023 è iniziato lunedì 11 settembre con la prima puntata. Vediamo quindi quanto durerà questo percoros e cosa farà.