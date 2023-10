Spettacolo

Andrea Sanna | 19 Ottobre 2023

Il Mercante in Fiera Sophie Codegoni

Il Mercante in Fiera ieri sera ha regalato un bel colpo di scena. Il programma condotto da Pino Insegno ha avuto degli interessanti ospiti: Roberta Capua, Pierpaolo Pretelli e lei… Sophie Codegoni!

In queste ultime settimane l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto molto parlare di sé per la fine della storia con Alessandro Basciano, raccontata a Verissimo. Lei nella trasmissione di Silvia Toffanin ha parlato di tradimenti (e non solo), ma il suo ex si è difeso chiedendo di poter dire la sua per tutelarsi.

Nell’attesa che arrivi questo momento, come dicevamo, Sophie Codegoni si è resa protagonista di una divertente ospitata a Il Mercante in Fiera. Pino Insegno dopo averla presentata, ha voluto scambiare quattro chiacchiere con lei, per poi farle la consueta domanda di rito: “Qual è la carta che ti rappresenta di più?”. L’influencer, ironia della sorte, tra le tante carte a disposizione non sembra aver avuto alcun dubbio: “Le corna! Perché sono scaramantiche, ho anche il peperoncino tatuato e penso che me le terrò fino alle fine”.

Con ironia e una velata frecciatina, dunque, Sophie Codegoni ha deciso di portare avanti il suo gioco dando spicco proprio alla carta delle corna. Qui un altro momento della puntata….

Aver tenuto questa carta, però, alla fine dei giochi non sembra aver portato così tanta fortuna a Sophie Codegoni. L’influencer delle carte a disposizione era rimasta infatti con le corna e il lattante, uscite poi proprio in questo preciso ordine. Tra i tre, peraltro, Sophie è stata la prima a essere eliminata dal gioco. A seguire dietro di lei Roberta Capua e, infine, Pierpaolo Pretelli è riuscito ad arrivare fino in fondo.

Nonostante l’eliminazione dal gioco, Sophie Codegoni sembra essersi però davvero molto divertita e ha fatto sorridere il pubblico con qualche sua gaffe nel corso della partita.