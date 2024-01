Chi è Grecia Colmenares? Età, marito e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 15 Gennaio 2024

A partire da lunedì 11 settembre 2023 comincerà la nuova edizione del Grande Fratello. Molte cose sono state cambiate, come per esempio la tipologia di concorrenti che prenderanno parte al reality. Nella Casa più spiata d’Italia dovranno convivere persone comuni e personaggi del mondo dello spettacolo. Di quest’ultimo gruppo fa parte anche l’attrice Grecia Colmenares.

Chi è Grecia Colmenares

Nome e Cognome: Grecia Dolores Colmenares Mieussens

Nome d’arte: Grecia Colmenares

Data di nascita: 7 dicembre 1962

Luogo di nascita: Valencia

Età: 60 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: 57 kg

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: attrice

Marito: Grecia oggi è single

Figli: ha un figlio che si chiama Gianfranco Pelegri

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @greciacolmenares7

Grecia Colmenares età e biografia

Chi è e quanti anni ha Grecia Colmenares, concorrente del Grande Fratello 2023? L’attrice nasce a Valencia il 7 dicembre 1962. Di conseguenza la sua età è di 60 anni. Quanto è alta? L’altezza è di 1 metro e 70 centimetri, mentre il peso di circa 57 kg.

Della famiglia sappiamo che il padre si chiama Lisandro Ernesto Colmenares, mentre la madre Grecia Mieussens. Ha quattro fratelli e una sorella.

Non abbiamo molte informazioni sul percorso di studi, ma sappiamo che si appassiona da molto giovane alla recitazione.

L’attrice dai capelli biondi oggi dove vive? La risposta è in Venezuela.

La vita privata

Della vita privata di Grecia Colmenares, concorrente del Grande Fratello 2023, sappiamo che oggi non ha un fidanzato ed è single.

Ma chi è il marito di Grecia Colmenares? In passato è stata sposata due volte. Le prime nozze le ha celebrate con Henry Zakka. Nonostante la fine dell’amore, però, sono rimasti in buoni rapporti.

Nel 1986, invece, sposa Marcelo Pelegri e restano insieme fino al 2005. Dall’unione nasce il figlio Gianfranco.

Grecia, quindi, non ha una figlia nonostante in passato ha dichiarato che se l’avesse avuta l’avrebbe chiamata Italia.

Dove seguire Grecia Colmenares: Instagram e social

Dove seguire il percorso di Grecia Colmenares al Grande Fratello sui social? L’attrice non ha una pagina Facebook o un account su TikTok.

Tuttavia possiamo dire che ha un profilo su Twitter e uno su Instagram. Qui pubblica foto in cui possiamo vedere come è diventata Grecia Colmenares oggi.

Non mancano scatti dei lavori passati e della sua famiglia.

Carriera

La carriera d’attrice di Grecia Colmenares comincia quando ha 13 anni e si iscrive ai casting di una telenovela intitolata “Angelica“. Prima con ruoli di supporto, nel 1981 ottiene la parte della protagonista in “Rosalinda“.

Nel 1985 rinnova il successo grazie a “Topazio“, la quale approda anche in Italia su Rete 4. Nello stesso anno approda in “Maria“, poi “Grecia” e ancora “Pasiones“.

Grazie a “Manuela” inizia a lavorare anche in Italia e per il ruolo che interpreta riceve il Telegatto nel 1992. Tra le altre possiamo citare anche “Primo amore“, “Milagros“, “I due volti dell’amore” e “Chiquititas“.

Cosa fa oggi Grecia Colmenares? Nel 2019 approda a L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi e nel 2023 è una delle concorrenti del Grande Fratello.

Telenovelas

Ma quali sono le telenovelas di Grecia Colmenares? La sua carriera in questo mondo parte nella seconda metà degli anni ’70. Qui di seguito alcuni esempi:

Angelica (1976)

(1976) Zoraida (1976)

(1976) Carolina (1976)

(1976) Iliana (1977)

(1977) Tormento (1977)

(1977) El angel rebelde (1978)

(1978) Estefania (1979)

(1979) El esposo de Anais (1980)

Il successo vero e proprio, però, arriva nel 1985 e prosegue per lungo tempo:

Maria (1985)

(1985) Topazio (1984-1985)

(1984-1985) Grecia (1987)

(1987) Ti chiedo perdono (1988)

(1988) Ribelle (1989)

(1989) Romanzo (1990)

(1990) Manuela (1991)

(1991) Primo amore (1992)

(1992) Milagros (1994)

(1994) La voce del Signore (1994)

(1994) I due volti dell’amore (1996)

(1996) Chiquititas (1999)

(1999) Vidas Prestadas (2000)

Maria

Quanti anni aveva Grecia Colmenares quando ha fatto Maria? L’attrice aveva 23 anni.

Questa è stata una delle telenovelas che le ha regalato più successo. Interpretava il ruolo di Maria Dominici/Linares.

Grecia Colmenares in Topazio

Topazio, invece, è andata in onda su Rete 4 a partire tra il 1989 e il 1990 per un totale di 181 episodi.

Qui Grecia interpretava l’omonima protagonista.

Ma passiamo, adesso, ai programmi TV in cui è apparsa Grecia Colmenares…

Programmi TV

Tra i programmi TV più noti ai quali ha partecipato Grecia Colmenares possiamo citare L’Isola dei Famosi nel 2019.

Nel 2023, invece, debutta come vippona nell’edizione mista del Grande Fratello.

L’Isola dei Famosi 14

Nel 2019 Grecia Colmenares prende parte a L’Isola dei Famosi 14, edizione condotta da Alessia Marcuzzi.

Purtroppo l’attrice ha avuto vita breve dentro al reality, in quanto è stata eliminata dopo soli diciotto giorni in Honduras.

Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023

L’avventura di Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023 inizia lunedì 11 settembre. Nel corso di un’intervista su TV Sorrisi e Canzoni ha spiegato come mai ha deciso di partecipare al reality:

“Vorrei che chi mi ha seguito nelle telenovelas possa conoscermi come essere umano. La gente non conosce la mia storia e vorrei raccontarla”.

L’oggetto che le mancherà di più una volta dentro la Casa sarà un peluche (un coniglietto rosso) che appartiene al figlio.

Infine ha raccontato che il suo più grande pregio è la sincerità, il quale può anche essere considerato un suo difetto.

I concorrenti del Grande Fratello 2023

I concorrenti del Grande Fratello 2023 saranno molti e la novità sta nel fatto che alcuni saranno persone comuni mentre altri personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo:

Angelica Baraldi – ELIMINATA, Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Giselda Torresan – ELIMINATA, Heidi Baci – RITIRATA, Grecia Colmenares, Greta Rossetti, Jill Cooper – ELIMINATA, Letizia Petris, Marina Fiordaliso, Monia La Ferrera, Perla Vatiero, Rosanna Fratello, Rosy Chin, Samira Lui – ELIMINATA, Sara Ricci – ELIMINATA e Valentina Modini – ELIMINATA.

Alex Schwazer – RITIRATO, Arnold Cardaropoli – ELIMINATO, Ciro Petrone – RITIRATO, Claudio Roma – ELIMINATO, Federico Massaro, Giampiero Mughini – RITIRATO, Giuseppe Garibaldi, Lorenzo Remotti – ELIMINATO, Marco Fortunati – ELIMINATO, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Mirko Brunetti – ELIMINATO, Paolo Masella, Sergio D’Ottavi, Stefano Miele e Vittorio Menozzi.

L’opinionista sarà Cesara Buonamici, mentre alla postazione social sarà presente Rebecca Staffelli.

Il percorso di Grecia al Grande Fratello

Il percorso di Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023 ha inizio lunedì 11 settembre. Vedremo con il passare delle settimane a quali persone si legherà di più e con quali altri si scontrerà.

1° settimana: Grecia con il suo entusiasmo si sta ambientando nella Casa. Qualche piccola scaramuccia con Rosy Chin. I ragazzi del tugurio invece non sembrano essere molto convinti, ma anche in Casa il discorso non cambia e dopo uno scherzo fatto nella notte non sono mancate le discussioni.

2° e 3° settimana: In puntata così come nel corso della settimana, Grecia ha avuto diverse discussioni con i concorrenti. Confronto in puntata con Letizia dopo una lite. Ha accettato di buon grado l’ennesima nomination e si è detta dispiaciuta nel sapere che Beatrice si sente più sola in Casa.

4° e 5° settimana: I concorrenti continuano a riservare qualche critica qua e là a Grecia e puntualmente la mandano in nomination. Discussioni che sono proseguite in settimana. Tentativi i chiarimento con Rosy e Massimiliano. Ha vissuto momenti di sconforto ripensando a suo figlio e continua a essere tra i concorrenti più amati.

6°, 7° e 8° settimana: Grecia cerca di trovare sempre un equilibrio all’interno del gruppo, nonostante non convinca a pieno tutti ed è spesso motivo di discussione. Dopo aver accusato Varrese di essere stato poco rispettoso con Heidi per non averle chiesto scusa, è finita nel mirino dell’attore. Fa sempre valere i suoi pensieri, a costo di mettersi contro gli altri. Dopo la sorpresa a suo figlio, Grecia continua il suo percorso in casa e non si tira mai indietro nel dire la sua..

9° e 10° settimana: Grecia ha cercato di placare l’ira di Varrese in settimana e un suo ballo con Giuseppe ha destato la gelosia di Beatrice. Questione poi chiarita tra le due. Nella Casa cerca sempre di essere carina e solidale con tutti, ma il suo comportamento, talvolta esuberante, non viene spesso apprezzato.

11° e 12° settimana: Prosegue il cammino di Grecia al GF. Si è salvata dall’ennesimo televoto, ma si è trovata a discutere con Beatrice, la quale l’ha poi nominata. Fine di un’amicizia tra le due concorrenti?

13°, 14°, 15° e 16°settimana: Grecia e Beatrice hanno chiarito, ma in Casa qualcuno inizia a dubitare anche dell’attrice venezuelana. Tensioni con Monia a causa di una nomination.

17°, 18° e 19° settimana: procede il percorso nella Casa per lei, ma Beatrice continua a nutrire dei dubbi sul suo conto. (IN AGGIORNAMENTO)