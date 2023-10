Spettacolo

Nicolò Figini | 2 Ottobre 2023

In molti hanno notato come la regia non abbia richiamato Giselda Torresan e Rosy Chin mentre parlavano a bassa voce sotto le coperte

Di Giselda Torresan abbiamo parlato molto spesso durante questa edizione del Grande Fratello. Lei ha sempre detto di essere una amante delle montagne e di non aver avuto tante esperienze che i suoi coetanei hanno invece avuto. Tra queste, per esempio, andare al cinema o essersi vestita nel modo in cui accade nel reality.

Tuttavia il pubblico non le crede in quanto sul suo conto sono uscite diverse segnalazioni. Tra queste, per esempio, anche una che riguarda la sua voce. Quella che ascoltiamo ogni giorno al Grande Fratello, infatti, non sarebbe quella reale. Questa sarebbe uscita fuori durante uno scontro con Beatrice Luzzi. Ovviamente dobbiamo prendere il tutto con le pinze. Non sappiamo quale sia la verità.

Ciò che ha fatto storcere il naso in queste ultime ore ai telespettatori del Grande Fratello è stato quando, durante la diretta h24, la regia ha inquadrato Giselda Torresan e Rosy Chin nel letto. Non stavano dormendo ma pare che stessero parlando sottovoce con le coperte tirare fin sopra alla testa. Il web ha lamentato il fatto che non siano state richiamate: “Ma non doveva essere un nuovo GF?“.

ROSY CHIN E LA MONTANARA STANNO CONFAMBULANDO SOTTO LE COPERTE SENZA NESSUNO CHE LI RICHIAMI . POI ROMPONO IL CAZZO AGLI ALTRI #grandefratello #gf pic.twitter.com/yO65NE4q0R — Soqquadro (@gicarestik2) October 1, 2023

Nei commenti del video che vi lasciamo anche qui sopra, infatti, c’è chi presume che non siano state richiamate solo perché verrà fatto notare direttamente in puntata questa sera. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Noi vi terremo aggiornati.

Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.