Spettacolo

Andrea Sanna | 2 Ottobre 2023

Il Collegio Il Collegio 8

I primi espulsi da Il Collegio 8: la prima è Giorgia

È durata davvero poco l’esperienza di Flavio Bertuzzi e Giorgia Ceccarelli a Il Collegio 8. I due studenti dal docu-reality di Rai 2. Ma qual è il motivo di questa decisione del Preside Bosisio? Partiamo per ordine.

Durante la puntata andata in onda ieri sera, Giorgia e Flavio hanno dato il peggio di sé stessi. Come di consueto, anche in quest’edizione numero 8 de Il Collegio gli alunni sono sottoposti al temutissimo taglio di capelli. La Ceccarelli non voleva privarsi però della sua folta chioma: “Basta, avete rotto di tagliare così”, ha sbottato infastidita.

Il sorvegliante de Il Collegio 8, il signor Caremoli, l’ha ripresa e suggerito di smetterla. Dalla ragazza, però, ha ricevuto un secco e sonoro “Ma vaff….”. Espressione che non è stata per niente gradita e ha spedito Giorgia direttamente dal capo d’istituto.

Dopo un botta e risposta tra le parti, Bosisio spazientito ha sbottato rispedendo a casa la concorrente de Il Collegio 8, Giorgia Ceccarelli:

“Non mi faccio dare lezioni da una persona che si esprime come mi è stato detto, che non ha il senso della disciplina, del luogo in cui si trova, del rispetto per le persone che sono più preparate e sono più autorevoli di lei, lei non è adatta a convivere nella comunità del Collegio“.

I motivi dell’espulsione di Flavio

Contrariato e non incline al voler seguire le regole (lo aveva detto anche nella clip di presentazione, anche Flavio Bertuzzi ha subito la medesima penalità. Ma stavolta i motivi sono differenti.

L’alunno de Il Collegio 8 durante la puntata ha litigato con la professoressa Petolicchio ed è stato mandato subito dal Preside. Anche nei confronti di quest’ultimo non ha speso parole carine e, di conseguenza, si è giunti al provvedimento disciplinare.

Tutto ha avuto inizio con uno scherzo alla docente de Il Collegio 8. Le hanno fatto credere di aver sbagliato classe. La Petolicchio ha sbattuto il registro sulla cattedra e Flavio ha suggerito all’insegnante di farsi la cataratta. Seccata la professoressa ha mandato il ragazzo in presidenza: “Vada lei dal preside”, ha risposto Bertuzzi.

Alla fine però Flavio ha dovuto recarsi da Bosisio e giunto nella stanza, anziché scusarsi per quanto detto, ha attaccato la professoressa Petolicchio, l’ha mandata a quel paese e le ha pure dato della “pagliaccia”. Così il Preside molto arrabbiato l’ha mandato via.

Quando il giovane si è pentito, ormai era troppo tardi. I telespettatori de Il Collegio 8 che hanno seguito la puntata si sono detti d’accordo con la scelta del Preside. Ora tutti gli altri dovranno stare molto attenti e filare dritti o rischiano di lasciare anzitempo il programma! Seguiteci per altre news!