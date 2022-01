Valeria, compagna di Giucas Casella, è la doppiatrice di Miranda Hobbes di Sex and the City: il retroscena che non tutti conoscevano.

Il retroscena sulla compagna di Giucas Casella

Uno dei protagonisti assoluti di questo Grande Fratello Vip 6 è senza dubbio Giucas Casella. Il noto illusionista infatti anche in questa occasione ha saputo conquistare il cuore del pubblico e del web e sono in molti a sostenerlo e a supportarlo. Spesso il gieffino è stato anche protagonista di esilaranti siparietti, che sono diventati già iconici, ma non sono mancate anche tante emozioni. Proprio nel corso della nuova diretta, Casella ha avuto modo di incontrare la sua compagna Valeria Perilli, alla quale è legato da più di 40 anni.

Tuttavia c’è un retroscena su Valeria che non tutti conoscono. Oltre a essere un’annunciatrice televisiva e un’attrice infatti la fidanzata di Giucas è anche una nota doppiatrice. Nel corso della sua carriera dunque la Perilli ha prestato la voce ad alcuni personaggi di serie tv iconiche, tra cui nientemeno che Sex and the City!

La compagna di Giucas Casella infatti ha doppiato il personaggio di Miranda Hobbes, una delle protagoniste dello storico telefilm. Proprio in queste settimane in tutto il mondo sta andando in onda il revival dello show, And Just Like That…, e naturalmente Valeria è tornata a prestare la voce a Miranda.

Il retroscena sulla compagna di Giucas naturalmente non è passato inosservato, e sta già facendo discutere il web. E voi eravate a conoscenza di questo particolare?

