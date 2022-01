1 The Weeknd vende la sua casa

Lo scorso agosto il cantante The Weeknd ha acquistato una villa a Bel-Air con vista sul Bel-Air Country Club per ben 70 milioni di dollari. Così, di recente, ha scelto di mettere in vendita il suo attico a Los Angeles.

La cifra per acquistare questo gioiello è di 22,5 milioni di dollari (pari a circa 20 milioni di euro). Il rapper l’aveva comprata nel 2019 per 21 milioni di dollari. Siete curiosi di vederla? Grazie al sito Qmertymag.it abbiamo alcune foto. Magari qualcuno di voi potrebbe essere interessato.

Attico con vista mozzafiato

© Agente immobiliare.com

La dimora è unica nel suo genere, poiché occupa l’intero diciottesimo piano di un grattacielo incredibilmente esclusivo di Los Angeles.

Si estende per oltre 738 metri quadrati ed ha viste mozzafiato sull’oceano, sulle colline e sulla città grazie alle ampie vetrate, al soffitto e al pavimento dei quattro balconi.