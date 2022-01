Giucas Casella lancia il piramidale delle nomination e colpisce in testa Katia (VIDEO)

Giucas Casella colpisce Katia Ricciarelli durante il GF

Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip 6 c’è stato un piccolo incidente ai danni di Katia Ricciarelli per colpa di Giucas Casella nel momento delle nomination. Per il paragnosta quella puntata è stata piena di colpi di scena.

Prima ha litigato pesantemente con Nathaly Caldonazzo. Si è arrabbiato molto con lei, mostrando un lato di sé mai realmente venuto fuori. Dopo essersi tranquillizzato e aver ascoltato anche le parole di Alfonso Signorini, ha chiesto scusa. Ma questo lo ha portato a finire anche in nomination per la prima volta.

E parlando proprio di nomination, ieri nessuno era immune quindi ognuno doveva pescare un piramidale. Chi trovava quelli con la base rossa faceva la nomination in confessionale, chi pescava la base nera la doveva fare palese. Lui ha pescato il piramidale rosso e quindi è corso in confessionale. Ma prima di entrarci doveva lasciare da qualche parte l’oggetto. Lui l’ha lanciato in direzione degli altri vipponi e ha colpito in piena testa Katia Ricciarelli.

Ovviamente, come si vede nel video, non le ha fatto male e lei l’ha presa sul ridere. Non dovrebbe essersi successo nulla di grave, i piramidali sembrano essere leggeri.

