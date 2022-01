Gianluca Costantino cambia preda: abbandona Soleil e si butta su un’altra

Gianluca Costantino interessato a Jessica Selassié?

Nella puntata di venerdì 28 gennaio del Grande Fratello Vip 6 sono entrati due nuovi concorrenti, due “boni”: Gianluca Costantino e Antonio Medugno. Il primo ha 33 anni ed è molto amico di Alessandro Basciano, mentre il secondo ne ha 23, è famoso su Tik Tok e anche lui un po’ conosce Basciano. Ma soprattutto è stato legato a qualcuno molto conosciuto all’interno della casa. Prima ancora che potessero entrare, le due new entry hanno parlato con Soleil Sorge, Jessica Selassié e Nathaly Caldonazzo.

Davanti alle tre donne, Alfonso Signorini ha chiesto a loro due a chi fossero interessati. Gianluca ha risposto che gli piace Soleil, mentre Antonio ha detto di essere interessato a Jessica. Se per la principessa poteva essere finalmente una gioia, subito è venuto fuori che lui aveva avuto un flirt con la sorella di lei: Clarissa.

Speranze perse per Jessica? In realtà no perché finita la puntata di venerdì del GF gli spettatori che hanno seguito la diretta h24 hanno notato una cosa. Gianluca avrebbe subito abbandonato l’idea di Soleil e si sarebbe buttato proprio sulla maggiore delle principesse. C’è chi dice che lui non le abbia tolto gli occhi di dosso. E anche Jessica non disdegna tutto questo. Molte volte sono insieme, parlano, si confrontano e sembra ci sia un certo flirtare da parte di entrambi.

Adesso c’è da capire se la Selassié in realtà stia agendo per far ingelosire Barù. Come sappiamo, lei è molto interessata al nipote di Costantino Della Gherardesca, ma lui non sembra aperto a questa eventualità. Ma anche all’interno della casa c’è di chi dice che in realtà Barù si stia solo trattenendo, ma sarebbe molto interessato alla principessa. C’è anche chi ha suggerito a lei di distaccarsi un po’ e farlo ingelosire. A tal proposito, gli utenti più attenti hanno notato che in effetti Barù si sarebbe un po’ ingelosito vedendo la vicinanza di Jessica con Gianluca.

Novella 2000 © riproduzione riservata.