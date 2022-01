Giucas Casella è una furia contro Nathaly: “Non puoi dire così, sei bugiarda!” (VIDEO)

Scontro tra Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo

Nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip 6 non sono mancati i litigi. E soprattutto uno ha veramente sorpreso tutti: concorrenti e pubblico. Parliamo di sorpresa, perché davvero nessuno se lo aspettavo, poiché i toni si sono molto alzati da parte di una persona di solito molto pacata. Di chi stiamo parlando? Di Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo. Ad essersi molto arrabbiato è stato proprio il paragnosta.

Tutto è partito da un video della settimana dopo la nomination di Giucas nei confronti della Caldonazzo. Lei quindi, parlando con gli altri, ha insinuato che lui fosse un po’ falso. Ha spiegato che sembra un tipo molto simpatico, sempre un po’ nel suo mondo, ma in realtà è un grande osservatore e colpisce.

Tornati nella casa, quindi, Alfonso Signorini ha chiesto a Casella cosa ne pensasse. Lui è partito con toni pacati dicendo di essere rimasto dispiaciuto e anche sconvolto da questo, spiegando che non poteva votare nessun altro lì dentro dato che gli altri sono tutti suoi amici. Nathaly ha insistito nel dire che è falso e così è scoppiato il litigio vero e proprio.

Giucas Casella si è alzato dal divano, ha alzato la voce e si è davvero molto arrabbiato. Ha urlato contro Nathaly Caldonazzo dicendole che non si doveva azzardare a dirgli che era falso, perché non era vero nulla. Proprio la parola “falso” è quello che ha fatto scattare il mentalista facendolo esplodere.

Lo scontro tra Giucas e Nathaly esplode letteralmente… #GFVIP pic.twitter.com/W8shXNznga — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2022

Successivamente si è allontanato molto provato e dispiaciuto per aver alzato la voce. Infatti ha chiesto scusa ed è andato in una delle camere da letto seguito da Katia Ricciarelli. Ed è lì che Signorini gli ha parlato tranquillizzandolo e facendolo ragionare. Gli ha spiegato che non deve prendersela troppo, che tutti hanno capito il suo discorso. Allo stesso tempo è apprezzabile che vengano fuori anche altri lati del suo carattere che permettono al pubblico di conoscerlo meglio.

Novella 2000 © riproduzione riservata.