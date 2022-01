La proposta di Giucas Casella

Grandi emozioni questa sera al Grande Fratello Vip 6. Protagonista della serata è stato Giucas Casella, che ha avuto modo di incontrare la sua compagna Valeria Pirelli. Come qualcuno saprà i due sono legati sentimentalmente da oltre 40 anni, tuttavia non si sono mai uniti in matrimonio. L’incontro tra l’illusionista e la doppiatrice (che ha prestato la voce a una delle protagoniste di Sex and the City) ha emozionato e fatto sorridere il pubblico, e non sono mancati i colpi di scena.

Alfonso Signorini si è infatti domandato per quale motivo Giucas e Valeria non si siano mai sposati, e a quel punto la coppia ha cercato di dare delle motivazioni. Tuttavia poco dopo è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato.

Su espresso consiglio del conduttore infatti Giucas Casella si è inginocchiato e ha fatto una bellissima proposta di matrimonio alla sua compagna Valeria. La Pirelli a quel punto, visibilmente commossa, non ha potuto fare altro che accettare, e naturalmente il web e il pubblico da casa si sono emozionati nel vedere questo bellissimo momento.

Non resta dunque che fare tanti auguri a Giucas e a Valeria e attendere con ansia il matrimonio di questa amatissima coppia, che naturalmente si celebrerà dopo la fine del Grande Fratello Vip 6.

Novella 2000 © riproduzione riservata.