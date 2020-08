1 Secondo alcune segnalazioni, sembrerebbe che Giulia De Lellis e Andrea Damante si siano lasciati di nuovo. Ecco cosa starebbe accadendo

Sono ormai passati alcuni mesi da quando Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno ufficializzato il ritorno di fiamma dopo una lunga separazione. Naturalmente fin da subito la coppia è tornata al centro dell’attenzione mediatica, e sia la blogger che il deejay, dopo un primo momento di silenzio assoluto, hanno deciso di uscire alla luce del sole. Tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra Giulia e Andrea stavolta, e pare che i vecchi problemi siano stati del tutto dimenticati.

Adesso però una nuova segnalazione riporta i due sotto le luci mediatiche. Inaspettatamente infatti Deianira Marzano ha svelato sui social di essere stata contattata da una persona del mondo dello spettacolo, che le avrebbe confidato che da qualche giorno Giulia De Lellis e Andrea Damante si sarebbero lasciati di nuovo! Come se non bastasse qualche ora fa il deejay veronese sarebbe stato anche beccato in compagnia di una misteriosa bionda, della quale non conosciamo l’identità. Naturalmente la blogger ha specificato come non ci siano prove della rottura tra Giulia e Andrea, affermando anche di non credere a tale gossip, pur essendo la sua fonte una persona seria e fidata. Queste le parole di Deianira:

“Mi ha chiamata una persona del mondo dello spettacolo e mi ha dato una notizia, che io ovviamente non posso dare per veritiera perché non l’ho vista con i miei occhi. Però mi dice che sono già diversi giorni che Giulia e Damante si sono lasciati. Stasera lui è stato anche visto allontanarsi con una bionda. A quanto pare non stanno più insieme, ma la cosa non è stata detta, né ufficializzata. Vedremo. La fonte è una fonte seria, ma non abbiamo le prove. Voglio fare una premessa: quando mi è stata detta questa cosa io ho detto che per me era impossibile. Però mi ha detto che è così. Io non ci credo personalmente, però la fonte che me l’ha detto è seria”.

Cosa sarà accaduto dunque? Giulia De Lellis e Andrea Damante si saranno davvero lasciati di nuovo? In attesa di ulteriori news in merito, rivediamo cosa è accaduto qualche ora fa alla blogger.