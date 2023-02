NEWS

Debora Parigi | 11 Febbraio 2023

Giulia De Lellis

Attualmente sono divisi per lavoro, ma un evento della famiglia di lui fa pensare che Giulia De Lellis e Carlo Beretta sino in crisi.

Stanno ancora insieme Giulia De Lellis e Carlo Beretta?

Tantissimi fan di Giulia De Lellis e Carlo Beretta si stanno chiedendo se i due stanno ancora insieme oppure no. Sono successe di recente delle mosse (o meglio non mosse) social che hanno suscitato dubbi e che fanno pensare che la coppia possa essere in crisi. Ma cosa è successo?

Giulia e Carlo stanno insieme ormai da più di due anni e la loro storia d’amore è sempre stata condivisa sui social, mostrata ai loro follower. Sui rispettivi profili social ci sono tantissimi contenuti insieme e hanno sempre raccontato tutto quello che facevano, tra viaggi, eventi e vita quotidiana. Cosa è cambiato allora? Ufficialmente nulla, ma alcuni si stanno chiedendo se siano ancora fidanzati o meno per qualcosa che è stato notato proprio sui social.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono attualmente distanti fisicamente. Lui infatti è a Verona, lei invece si trova in Arizona per lavoro. Quindi per ovvi motivi l’ex corteggiatrice di Uomini e donne non ha partecipato al party di compleanno della suocera che c’è stato ieri. Ma quello che ha davvero mosso i dubbi è il fatto che l’influencer non ha lasciato nessun commento social alla madre del fidanzato. Questo ha suscitato molta curiosità e ha fatto partire le ipotesi su appunto una probabile crisi della coppia.

Giulia e Carlo non hanno ancora commentato il gossip. E bisogna dire che i mancati auguri social alla suocera non significano nulla. La De Lellis potrebbe averglieli fatti tranquillamente in privato. Nel caso la coppia faccia alcune dichiarazioni siamo pronti a riportarle.