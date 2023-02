TANGO canzone Tananai: testo e significato

NEWS

Nicolò Figini | 11 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Tutto sul significato e il testo della canzone “Tango” che Tananai porta sul palco del Festival di Sanremo 2023.

Il testo della canzone Tango di Tanani

La canzone “Tango” viene portata a Sanremo 2023 da Tananai. Per lui si tratta di un ritorno sul palco dell’Ariston. Andiamo a vedere, questa volta, di che cosa parla il testo del brano. Ecco cosa riporta TV Sorrisi e Canzoni:

Non c’è un amore senza una ragazza che pianga

Non c’è più telepatia

È un’ora che ti aspetto

Non volevo dirtelo al telefono

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Era bello finché ha bussato la police

Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta

Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Con il testo della canzone “Tango” Tananai tara fuori un lato più romantico di sé. Si tratta, infatti, di una ballata che tra gli autori può vantare anche Paolo Antonacci.

Dopo aver letto il testo, però, sarete comunque curiosi di sapere il significato di “Tango” di Tananai. Andiamo a scoprirlo…

Il significato della canzone Tango di Sanremo 2023

Tananai purtroppo nn ha voluto rivelare nulla in merito al significato della sua canzone “Tango“. Tutto ciò che conosciamo è solamente il testo. Probabilmente vuole che le persone traggano le loro conclusioni durante la settimana della kermesse.

Per lui si tratta del secondo anno di filma sul palco dell’Ariston. Vedremo come se la caverà questa volta.

Passiamo, ora, ai Big in gara…

I Big e i brani di Sanremo 2023

Passiamo a vedere i brani e i Big che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2023 dal 7 all’11 febbraio 2023, compreso Tananai con la canzone “Tango“:

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Ariete – Mare di guai

Articolo 31 – Un bel viaggio

Colapesce e Dimartino – Splash

Colla Zio – Non mi va

Coma Cose – L’addio

Cugini di Campagna – Lettera 22

Elodie – Due

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Gianmaria – Mostro

Giorgia – Parole dette male

Lazza – Cenere

LDA – Se poi domani

Leo Gassman – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Mr Rain – Supereroi

Moda – Lasciami

Olly – Polvere

Paola e Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Tananai – Tango

Ultimo – Alba

Will – Stupido

All’Ariston vedremo la conduzione di Amadeus, ancora una volta. Accanto a lui Gianni Morandi, presente per tutte e cinque le serate.

Chiara Ferragni, Chiara Francini, Paola Egonu e Francesca Fagnani sono le co-conduttrici che si alternano.