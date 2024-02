Gossip

Vincenzo Chianese | 2 Febbraio 2024

Secondo le recenti indiscrezioni, sembrerebbe che Giulia De Lellis e Carlo Beretta si siano lasciati dopo 4 anni. Ecco cosa starebbe accadendo.

Il gossip su Giulia De Lellis e Carlo Beretta

Senza dubbio una delle coppie più amate e sostenute del mondo dello spettacolo degli ultimi anni è quella formata da Giulia De Lellis e Carlo Beretta. Come in molti sapranno, i due si sono innamorati nell’estate del 2020 e da quel momento non si sono più lasciati. Col passare del tempo la storia è andata sempre più a consolidarsi, al punto che si è addirittura parlato di matrimonio. Nel corso dei mesi le malelingue del web hanno anche insinuato che Giulia e Carlo fossero in crisi, tuttavia i pettegolezzi non sono mai stati confermati. L’influencer e l’imprenditore infatti si sono sempre mostrati complici e uniti, per la gioia dei fan che li hanno sempre sostenuti.

In queste ore però una notizia sta facendo preoccupare il web. Stando a quando si legge su Whoopsee sembrerebbe che la De Lellis e Beretta si siano lasciati! Solo di recente la coppia è partita per un viaggio in Messico, che naturalmente è stato testimoniato sui social. Tuttavia pare che la fuga d’amore non sia bastata per sanare la crisi dell’ultimo periodo.

Stando a quanto si legge dunque adesso la relazione tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta sarebbe giunta al capolinea. Precisiamo però che al momento si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio. I diretti interessati infatti non hanno ancora commentato i gossip sul loro conto ma non è da escludere che nelle prossime ore i due decidano di intervenire per fare chiarezza sulla situazione.

Ovviamente, qualora Giulia e Carlo volessero decidere di rompere il silenzio, siamo a loro completa disposizione. Alla coppia nel mentre facciamo un grande in bocca al lupo.