Giulia De Lellis dice la sua su Chiara Ferragni e il Pandoro-Gate

Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Marzo 2024

Chiara Ferragni Giulia De Lellis

Durante una recente intervista Giulia De Lellis ha dato la sua opinione su Chiara Ferragni e tutte le polemiche che l’hanno travolta dopo il Pandoro-Gate.

Il pensiero di Giulia De Lellis sulla Ferragni

Tutti sono a conoscenza di quanto accaduto a Chiara Ferragni dopo il Pandoro-Gate e in molti, tra follower e personaggi dello spettacolo, hanno dato la propria opinione su quanto successo. Nelle ultime ore anche Giulia De Lellis è stata interpellata durante un’intervista con Il Corriere della Sera.

Dopo aver parlato del suo ruolo di influencer, infatti, ha spiegato che non è un lavoro facile e bisogna prestare molto attenzione, soprattutto quando si viaggia su numeri così elevati. Tuttavia ritiene che Chiara sia brava in ciò che fa e le ha augurato il meglio:

“Se sei così grande, così in alto, serve altrettanta attenzione per gestire la cosa. Chiara Ferragni è una bravissima imprenditrice, un’ottima mamma: spero che tutto finisca per il meglio”.

Giulia De Lellis stessa ha ammesso di non avere più la leggerezza dei primi tempi e adesso, prima di pubblicare un post ci pensa due volte: “Ho fatto anche io errori e ho chiesto scusa. Ma dagli errori si impara e si migliora”. Tuttavia, a volte si possono commettere degli sbagli ma lei cerca di avere sempre un rapporto molto diretto con i propri follower: “apro box per dialogare. Certo, l’aggressività è aumentata”.

Quando le è stato chiesto se avesse mai pensato di mollare il lavoro come l’influencer ha replicato di amare ciò che fa e l’ha aiutata anche in tanti momenti difficili. Come per esempio il sisma di Amatrice, in cui ha perso la vita una sua zia:

“Ci sono critiche e pure apprezzamenti, soddisfazioni, persone con cui si instaura un dialogo, che esprimono affetto. Qualcuno oggi lavora con me. Quanto faccio mi ha aiutato anche emotivamente”.

Poi l’intervista a Giulia De Lellis è proseguita parlando del fatto che il 20 marzo terrà la sua prima lezione in un master alla Bocconi. “Diventare un caso di studio alla Bocconi è un riconoscimento importante“, ha affermato le stessa. Tutti noi le facciamo un grosso in bocca al lupo.