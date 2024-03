Giulia De Lellis sale in cattedra! L’influencer terrà una lezione alla Bocconi

Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Marzo 2024

Giulia De Lellis

In queste ore è stato rivelato che Giulia De Lellis terrà una lezione all’Università Bocconi di Milano

A quanto pare Giulia De Lellis salirà in cattedra all’Università Bocconi di Milano per tenere una sua lezione. Ecco che cosa accadrà nei prossimi giorni.

Giulia De Lellis alla Bocconi

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate dei social quando si parla di trucco e moda, infatti ha un seguito gigantesco composto da milioni e milioni di follower. Queste persone pendono dalle sua labbra e si affidano a lei chiedendole molti consigli durante il giorno.

Sicuramente uno dei traguardi che rendono molto felice Giulia, che il pubblico ha imparato a conoscere meglio grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip svariati anni fa. Lasciatasi alle spalle quell’esperienza si è dedicata ai social e oggi può essere definita una influencer e anche un’imprenditrice di successo.

E forse è proprio per tale ragione che Giulia De Lellis è stata scelta per tenere una lezione all’Università Bocconi di Milano. Si racconterà al master in Fashion, Experience & Design Management, una lezione che si terrà il 20 marzo 2024. Lei stessa, nel corso di un’intervista con Il Corriere della Sera, ha affermato di essere molto emozionata:

“Diventare un caso di studio alla Bocconi è un riconoscimento importante“.

Durante quella stessa chiacchierata, poi, la De Lellis ha anche dichiarato che per fare questo lavoro serve preparazione. L’imprenditrice ha quindi risposto a chi la critica affermando che se fosse semplice “ci sarebbero milioni di influencer tutti di successo“, ma non è così perché “servono fortuna e un pizzico di fantasia“. Poi ha continuato:

“Io ho un mio modo di comunicare: diretto, schietto. Non è che faccio un post e guadagno: penso ai claim, al set, decido come fare le foto, la musica. I dettagli fanno parecchio”.

Sicuramente questi saranno alcuni dei temi che tratterà anche durante la sua lezione alla Bocconi il 20 marzo 2024. Non ci resta altro che augurare buona fortuna a Giulia De Lellis per questa fantastica nuova esperienza.