Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, Fedez potrebbe esserci ricascato e potrebbe avere fatto uno spoiler sul possibile duetto a Sanremo 2025. Ecco cosa sta accadendo.

Fedez ci è ricascato?

Manca un mese e mezzo alla partenza del Festival di Sanremo 2025 e ormai cresce l’attesa di scoprire cosa accadrà quest’anno sul palco dell’Ariston. Nel cast della kermesse musicale, come ormai tutti sappiamo, c’è anche Fedez, che torna in gara a distanza di 4 anni dalla sua prima partecipazione. Stavolta il rapper, che da mesi è il protagonista assoluto della cronaca rosa, presenterà la canzone Battito, che è già attesissima da tutto il pubblico. In attesa di scoprire come ci stupirà il cantante, in queste ore qualcosa sta facendo discutere il web.

Come senza dubbio in molti ricorderanno, in occasione della sua prima partecipazione al Festival, Federico aveva rischiato la squalifica dalla kermesse. Per sbaglio infatti il rapper aveva condiviso sui social pochi secondi della sua canzone, in collaborazione con Francesca Michielin, violando il regolamento. Amadeus e la Rai tuttavia in quell’occasione decisero di non espellere il duo, che si classificò poi al secondo posto dietro ai Maneskin.

Adesso, a distanza di 4 anni, il cantante potrebbe esserci ricascato. Come fa notare All Music Italia infatti Fedez potrebbe aver nuovamente fatto uno spoiler, violando il regolamento di Sanremo 2025. Sembrerebbe infatti che sia trapelato il nome del gruppo con cui il rapper duetterà durante la quarta serata del Festival, quella della cover. A salire sul palco con Federico potrebbero essere i Fuckyourclique, un collettivo musicale composto da Disa, Kimyo e Pupis.

Attualmente però non è chiaro se sarà davvero il gruppo a esibirsi con l’ex marito di Chiara Ferragni. Al momento dunque vi invitiamo a prendere il rumor con le pinze, in attesa di scoprire quello che accadrà nelle prossime settimane.