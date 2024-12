In queste ore si sta diffondendo la notizia secondo la quale Giulia De Lellis potrebbe avere un ruolo nel corso di Sanremo 2025, più precisamente durante il DopoFestival. Ecco cosa sappiamo.

Giulia De Lellis alla conduzione del DopoFestival?

Poco dopo le feste natalizie, Carlo Conti è tornato in televisione al TG1 per annunciare i conduttori del PrimaFestival, ovvero il segmento che va in onda ogni sera poco prima della kermesse musicale. I volti noti di cui ha parlato sono quelli di Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Maria Sole Pollio.

Adesso bisogna invece capire chi saranno coloro che presenteranno il DopoFestival. Sappiamo che vedremo Alessandro Cattelan e (forse) anche Selvaggia Lucarelli, come affermato dal conduttore di Sanremo Giovani:

“Lei è intelligente, molto brillante e ha il commento veloce e ficcante Le ho chiesto di fare questa cosa insieme: lei ha accettato ma adesso non voglio fare il passo più lungo della gamba. È passato tutto alla Rai per quanto riguarda la parte burocratica“.

LEGGI ANCHE: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice fanno sul serio, lei gli ha presentato sua figlia Alice

Ad aggiungersi a loro, in queste ore secondo quanto riporta Dagospia, potrebbe esserci anche Giulia De Lellis. Il suo compito dovrebbe essere quello di commentare gli outfit dei concorrenti e di tutti coloro che si presenteranno sul palco dell’Ariston.

Si tratterebbe di una prima volta per l’influencer, la quale andrebbe ad espandere il suo curriculum di esperienze televisive aggiungendone una molto importante. Ricordiamo, infatti, che in passato è stata conduttrice di diversi programma di Real Time, come per esempio Love Island Italia, Call of Beauty e Amore alla prova – La crisi del settimo anno.

Esperienze che l’hanno formata e che, in uno dei casi appena citati, è stato inerente al suo campo di lavoro: la cura della persona tra trucco e moda. Vedremo come se la caverà e noi non possiamo fare altro che augurarle buona fortuna!