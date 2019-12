1 Con un annuncio sui social, Giulia De Lellis svela che sta cercando collaboratori per il suo team. Ecco le sue dichiarazioni in merito

Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione mediatica c’è Giulia De Lellis. L’amatissima influencer, reduce da numerosi successi, si sta godendo questo intenso periodo, e nel mentre si sta concentrando su nuovi ed inediti progetti, che presto vedranno la luce. Proprio in queste ore, facendo intendere di avere grosse ed importanti news in serbo per i fan, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un annuncio sui suoi social, che ha attirato l’attenzione del web e del pubblico. Giulia ha infatti svelato di essere alla ricerca di nuovi collaboratori per il suo team, in vista di un nuovo progetto, che probabilmente a breve verrà svelato. Ma quali figure sta cercando la De Lellis e quali sono le caratteristiche necessarie per inviare la propria candidatura? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sono arrivati uno dietro l’altro i successi per Giulia De Lellis nell’ultimo periodo. Dopo la pubblicazione del suo primo libro, Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza, l’influencer è diventata una vera icona. Il romanzo ha infatti scalato le classifiche, risultando essere uno dei più venduti dell’anno. Come se non bastasse pare che dalla fatica letteraria di Giulia possa essere tratto non solo un film, ma potrebbe venire realizzato anche un sequel. Per di più il libro verrà tradotto anche in altri paesi, a seguito della grande richiesta. Nel mentre la De Lellis si è anche cimentata come attrice, prendendo parte ad una web fiction targata WittyTv, andata in onda nelle scorse settimane.

A questi importanti traguardi si aggiungono i nuovi progetti ai quali l’influencer sta lavorando. Proprio uno di essi sta già facendo discutere, nonostante ci sia ancora molto mistero in merito. Giulia De Lellis ha infatti svelato, con un annuncio sui social, di essere alla ricerca di nuovi collaboratori per il suo team. Scopriamo quali sono le figure che la blogger sta cercando.