Nicolò Figini | 6 Luglio 2023

Andrea Damante e Giulia De Lellis si trovavano nello stesso locale in Grecia. Ecco le foto

Giulia De Lellis in Grecia

Ormai diversi anni fa Giulia De Lellis e Andrea Damante stavano insieme. Dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, infatti, hanno percorso un tratto di vita uniti. Successivamente i due hanno voltato pagina e hanno trovato nuovi partner. La De Lellis oggi è felicemente fidanzata con Carlo Beretta. Il deejay, invece, sta insieme all’attrice Elisa Visari.

Caso vuole che in questi giorni si siano ritrovati a Mykonos insieme. La coincidenza ha voluto che siano partiti addirittura lo stessa giorno e probabilmente con lo stesso aereo. Ma non finisce qui. Questo perché nelle scorse ore sarebbero stati visti anche nel medesimo locale. Ovviamente non si tratta di un viaggio a 4, ma solo di una casualità.

La scorsa sera, infatti, Giulia De Lellis si trovava in questo locale di Mykonos insieme ad altre due persone. Nelle proprie Stories Instagram ha scritto: “Indovina perché rido” e successivamente ha postato una foto in cui brinda e le parole “all’amore eterno“. I fan hanno notato che in quell’esatto momento era all’interno del locale anche Andrea Damante, il quale stava festeggiando il compleanno di un amico.

Sappiamo che si tratta di una coincidenza, ma i fan hanno fatto alcune ipotesi. Nonostante siano passati anni dalla fine della loro storia d’amore, infatti, alcune persone del web sostengono che la frase scritta dalla De Lellis potesse essere un riferimento alla love story con Damante. Sarà davvero così? Non c’è nulla di certo e si tratta solamente di pensieri dei fan.

Secondo voi è possibile che abbiano ragione? Probabilmente la De Lellis si stava riferendo all’amicizia. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.