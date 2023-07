NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Luglio 2023

Vacanze congiunte per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Sono passate alcune settimane da quando Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato la separazione, mettendo la parola fine al loro matrimonio. Nel corso di una lunga intervista per Vanity Fair Italia la coppia ha spiegato le ragioni della rottura, precisando però come entrambi siano ancora legatissimi e in ottimi rapporti. Proprio Paolo così ha affermato: “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro”.

Ma non è finita. Sia Paolo che Sonia hanno infatti anche dichiarato: “Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti. […] Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi”.

Adesso a distanza di qualche settimana da questo annuncio, sembrerebbe che la coppia abbia mantenuto la promessa. In questi giorni infatti Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono concessi una vacanza insieme a Formentera, per festeggiare la fine delle registrazioni della nuova edizione di Ciao Darwin, in onda su Canale 5 nei prossimi mesi. Proprio il conduttore è apparso nelle Instagram Stories della sua ex moglie, segno dunque che i due sono ancora davvero unitissimi.

Insieme a Paolo e Sonia, a Formentera ci sono anche i figli nati dal loro matrimonio, alcuni amici e il regista Roberto Cenci.