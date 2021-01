1 Quest’anno Giulia De Lellis festeggia il suo compleanno insieme a Carlo Beretta, che per l’occasione le fa una dolce sorpresa

Giornata speciale questa per Giulia De Lellis. L’amatissima influencer infatti proprio oggi festeggia il suo 25esimo compleanno, e naturalmente ha ricevuto l’affetto di tutti i suoi followers sui social. Nel mentre quest’anno l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di trascorrere questo giorno speciale in compagnia del suo nuovo fidanzato Carlo Beretta, col quale ha una relazione da ormai diversi mesi. La storia, che inizialmente ha fatto discutere il web intero, pare proseguire a gonfie vele e sembrerebbe che la coppia sia più unita che mai. Per questo proprio Beretta ha deciso di fare una dolce sorpresa alla De Lellis, in vista del suo compleanno. Dopo aver preparato una cena speciale per la sua fidanzata, l’imprenditore ha regalato una scatola all’influencer, che quest’ultima avrebbe dovuto aprire allo scattare della mezzanotte.

Tuttavia Giulia De Lellis, impaziente, non ha saputo resistere, e qualche ora prima del suo compleanno ha deciso di aprire il regalo di Carlo Beretta, svelando così la sorpresa. All’interno della scatola l’ex corteggiatrice ha trovato una sere di dolci, con sopra le sue stesse foto! Emozionata e felice così Giulia ha ringraziato pubblicamente Carlo con un post sui social, affermando:

“Una sorpresa inaspettata ha fatto battere il mio cuore più che mai! Il mio vino preferito, i fiori più belli di sempre, i miei amati gnocchi, la mia torta del cuore e tu Carlo. Cosa vuoi che ti dica?! Grazie”.

La sorpresa di Carlo Beretta a Giulia De Lellis per il suo compleanno! pic.twitter.com/1YtT6IgOXy — disagiotv (@disagio_tv) January 15, 2021

Naturalmente la dolce sorpresa che Carlo Beretta ha preparato per il compleanno di Giulia De Lellis ha emozionato il web, che nel mentre si sta ricredendo su questa coppia. Nel frattempo da qualche giorno si mormora che per l’influencer stia per arrivare una grande opportunità televisiva. Rivediamo di cosa si tratta.