Vincenzo Chianese | 31 Maggio 2023

In queste ore Giulia De Lellis ha postato sui social uno screen in cui si nota un grave errore grammaticale: ecco però la sua spiegazione

Le parole di Giulia De Lellis

Sono anni che Giulia De Lellis è una delle influencer più amate e seguite sul web. Col passare del tempo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha saputo conquistare il cuore del pubblico, e numerosi sono i traguardi che ha raggiunto poco a poco. Solo il mese scorso la De Lellis ha lanciato la sua linea di skincare e i prodotti sono andati a ruba. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto discutere gli utenti. Tutto è iniziato quando Giulia ha postato nelle sue storie Instagram uno screen di una conversazione privata, nel quale i più hanno immediatamente notato un grave errore grammaticale.

L’ex corteggiatrice ha infatti scritto svariate volte “eh”, invece di “è”, e naturalmente quella che inizialmente è sembrata una gaffe ha in breve fatto il giro del web. Poco dopo però la stessa Giulia De Lellis è intervenuta per rompere il silenzio, spiegando il perché dell’errore grammaticale. Queste le dichiarazioni dell’influencer:

“Raga grazie a tutti per avermi ricordato come si scrive ‘è’ con l’accento. Giusto un piccolo problema. Comunicazione di servizio: da quando sono piccola, siccome scrivo molto in fretta, per pigrizia non sposto il dito in alto e poi a destra per selezionare la ‘e’ che voglio con la tipologia di accento corretto. Quindi faccio prima a scrivere ‘eh’. E da quel giorno quando scrivo di corsa, soprattutto in famiglia, mi permetto di fare questo piccolo errore grammaticale, ma che ormai sono anni che tutti sanno insomma”.

Poco dopo come se non bastasse, Giulia De Lellis, tornando sull’argomento, ha aggiunto: “Era una cosa che avevo già detto comunque. Non siete stati attenti professori”. Pare dunque che quella dell’ex corteggiatrice non sia stata una gaffe o una svista, e che la cosa sia stata del tutto intenzionale.