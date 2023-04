NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Aprile 2023

Giulia De Lellis diventa un’imprenditrice

In queste ore è arrivata una grande emozione per Giulia De Lellis. La nota e amata influencer è infatti diventata un’imprenditrice a tutti gli effetti, dopo aver presentato Audrer, il suo marchio di bellezza. Da tempo, come in molti sapranno, l’ex corteggiatrice sta lavorando a questo importante progetto, che da qualche giorno sta attirando l’attenzione del web. Giulia così nella giornata di sabato 22 aprile ha lanciato sul mercato la sua linea di skincare, e sui social, visibilmente emozionata, ha affermato:

“Ho pensato per anni, giorni, mesi, ho perso il conto di come poter iniziare a fare una introduzione in merito al mio brand, Audrer. Vi dico la verità, adesso che è arrivato il momento non mi vengono le parole. Mi viene solo da piangere però credo sia normale, ci può stare. Ci sono stati tantissimi anni di studio, di ricerca, di fatica, pochissime ore di riposo, esaurimenti, tantissime soddisfazioni. Vedere oggi tutto questo realizzato, dopo tanti anni, è per me davvero incredibile”.

Ma quali sono i prodotti che fanno parte della linea di skincare di Giulia De Lellis e quali sono i prezzi? Andiamo a scoprire ciò che sappiamo. Attualmente la linea prevede: il contorno occhi, il cui costo è di €35.00, il siero viso ad alta idratazione e il siero viso per pelli impure, che ha un prezzo di €47.00. E ancora tra i prodotti troviamo la crema viso ad alta idratazione e la crema viso per pelli impure, che hanno entrambe un costo di €43.00.

Naturalmente, come era prevedibile, la linea skincare di Giulia sta già andando a ruba. I prodotti sono disponibili per l’acquisto sul sito ufficiale del brand, Audrer, che di certo porterà grandi soddisfazioni all’influencer. Alla De Lellis dunque va il nostro più grande in bocca il lupo per questo nuovo progetto.