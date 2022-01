La ‘non’ risposta di Giulia De Lellis sul GF Vip

Giulia De Lellis – foto Instagram

Giulia De Lellis in tutti questi anni ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua ed essere fin troppo diretta nel dire ciò che pensa. Lo ha fatto spesso in TV e non manca occasione anche sui social. Proprio sul suo account ufficiale di Instagram spesso si lascia andare a confidenze con i suoi follower e questa volta ha detto la sua sul GF Vip, attualmente in onda con chiusura a marzo 2022.

Così Giulia ha iniziato a rispondere ai vari supporter e tra questi ne spunta una: “Giù ma il GF? Vogliamo i tuoi commenti”, ha scritto qualche fan curioso di sapere cosa ne pensasse. Da parte di Giulia diciamo che c’è stata una ‘non’ risposta a riguardo. L’influencer sembra sia un po’ contrariata da questa edizione e al quesito ha replicato con un secco: “No, meglio di no, fidati… Sono scioccata e mi stupisco di come sia possibile che sia diventato così”. Cosa avrà voluto dire con questa frase?

Storia Instagram di Giulia De Lellis

Insomma sembrerebbe che Giulia De Lellis sia poco convinta dal Grande Fratello Vip di quest’anno. Ma non solo. Tra le tante domande la fidanzata di Carlo Gussalli Beretta ha risposto anche a una dove le veniva chiesto il suo stato di salute dopo essere risultata positiva al Covid (ora è guarita):

“Anche se negativa, stai ancora male? Qualche strascico?”, si legge sul profilo Instagram dell’influencer, che ha risposto poco dopo: “Ahimé sì… Credo sia normale. Il post Covid è fastidioso per tutti, in modi diversi… Ma sistemeremo anche questa”, ha spiegato senza perdersi d’animo. Ecco di seguito in questo screen le parole della De Lellis….

Instagram Stories – Giulia De Lellis

Non sono mancate poi anche domande sul suo fidanzato Carlo e non solo. Quella sul GF Vip 6, però, sembra aver attirato maggiormente l’attenzione degli utenti, così come della stampa! Giulia tornerà a parlare del programma a cui, in passato, ha preso parte? Staremo a vedere!

Novella 2000 © riproduzione riservata.