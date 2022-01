Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati insieme in piena notte

Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme

In queste settimane di gennaio vi abbiamo spesso parlato del presunto riavvicinamento che ci sarebbe stato tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo la rottura (prima smentita poi sembrerebbe confermata sui social) tra la showgirl e Antonino Spinalbese. Si tratta dunque dell’ennesimo ritorno di fiamma per la conduttrice e l’ex ballerino di Amici? Difficile da dire. I due potrebbero essere in buoni rapporti anche per il bene del piccolo Santiago, loro figlio, come giusto che sia.

Il settimanale Chi, però, nei giorni scorsi aveva raccontato come Belen Rodriguez abbia visto Stefano De Martino durante le festività natalizie. Anche in questo caso potrebbe esserci stata una reunion genitoriale per il bambino. Ma non è finita qui. Successivamente il sito Whoopsee ha postato delle foto dove si mostrano Belen e Stefano nuovamente insieme in aeroporto. Lui pare sia andato a prenderla per poi allontanarsi insieme.

Foto che sono emerse ora anche attraverso la rivista Oggi che, in esclusiva, ha postato degli altri scatti che mostrano Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme a tarda notte: “Sono le due del mattino e Belén e Stefano escono da casa di lui col cane, il labrador Choco…”, si legge didascalia della foto uscita sul settimanale. Ad accompagnare queste parole e questa immagine anche degli altri dettagli, sempre riferiti da Oggi:

“Ed eccoli di nuovo insieme, l’uno accanto all’altra, in un’intimità quotidiana fatta di gesti semplici ma che racconta di un’intesa ritrovata, dopo molto tempo. Belen⁠ Rodriguez e Stefano De Martino si sono rivisti, come dimostrano queste foto, in una gelida sera d’inverno nella casa milanese di lui⁠”.

Ecco qui di seguito il post pubblicato sui social e che vede Belen Rodriguez e Stefano De Martino pizzicati dai fotografi di Oggi...

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono di nuovo una coppia? O si tratta semplicemente di un caso? I fan sperano possa essere un riavvicinamento tra i due, che venga presto confermato dai diretti interessati. Noi di Novella2000.it siamo a completa disposizione nel caso in cui Stefano e Belen volessero intervenire per confermare o smentire i gossip sul loro conto.

