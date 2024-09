Spuntano dei nuovi dettagli sul dissing tra Fedez e Tony Effe. Secondo quanto emerso sembrerebbe che Giulia De Lellis, oggi fidanzata del rapper romano, abbia avuto modo di scambiarsi del messaggi con Federico: “Gli ha scritto anche di recente”.

Giulia De Lellis sentiva Fedez prima di Tony Effe?

Stanno facendo notizia le nuove rivelazioni di Fabrizio Corona a Gurulandia, in cui ha raccontato dei presunti retroscena riguardo al dissing tra Fedez e Tony Effe. Nel corso della sua cronistoria non ha solo parlato soltanto della conoscenza tra il rapper milanese e Taylor Mega, ma anche di Giulia De Lellis!

Fino a oggi l’influencer, oggi legata a Tony Effe, è rimasta in silenzio. Secondo il racconto di Fabrizio Corona, però, tra lei e Fedez ci sarebbero stati dei messaggi. Questo ovviamente prima che Giulia De Lellis si fidanzasse con Tony.

Per quanto Fedez abbia deciso di pubblicare Allucinazione Collettiva solo dopo il dissing, pare fosse un pezzo scritto mesi prima (tra febbraio e marzo). Prima premessa. Fabrizio Corona, andando per gradi, ha ribadito che la storia tra Tony Effe e Giulia De Lellis è nata da pochi mesi, ma per un lungo periodo e prima di questo momento, avrebbe avuto modo di scambiarsi dei messaggi con Federico.

Non è entrato nei dettagli del rapporto con Giulia De Lellis, ma ha detto che lei e Fedez comunque avrebbero parlato tanto tra loro. Poi un nuovo presunto retroscena:

“Ricordate che lui è stato male in Calabria? Che cosa fa Fedez? Invia il testo della canzone anche a Giulia De Lellis, anzi, l’audio di Allucinazione Collettiva. Anche io ce l’avevo. Fede nei momenti deboli tira fuori al sua parte umana, lui non è solo il ragazzetto che va in giro con le belle ragazze”.

In seguito ha lanciato un’altra notizia secondo cui Federico avrebbe ricevuto un messaggio da Giulia De Lellis anche recentemente, ma non ha mai voluto renderlo noto: “Non ha voluto pubblicare un messaggio che Giulia gli ha scritto al Festival di Venezia, che erano all’amfar insieme. Cosa c’era scritto? Lei ha scritto a Fedez ‘perché non mi hai salutata?’. Però lui non l’ha pubblicato”.

Le indiscrezioni riportate da Fabrizio Corona a oggi non hanno trovato la conferma da parte di nessuno dei protagonisti citati in questo articolo. Dunque non possiamo sapere se effettivamente le cose sono andate in questo modo. Capiremo dunque se nelle prossime ore o giorni decideranno di intervenire e spiegare la loro versione dei fatti.