1 Qualche mese fa Giulia De Lellis è stata ad una festa con Elisa Visari, attuale fidanzata di Andrea Damante: al party c’era anche Tommaso Zorzi

Sono passati alcuni mesi ormai da quando Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno nuovamente interrotto la loro relazione, dopo il ritorno di fiamma avvenuto poco prima dello scoppio della pandemia. I due dopo aver trascorso la quarantena e l’estate insieme hanno deciso di separarsi, prendendo così strade diverse. Così mentre la blogger ha ritrovato la felicità tra le braccia di Carlo Beretta, ex amico di Damante, il deejay è appena uscito allo scoperto con Elisa Visari, sua attuale fidanzata. Nonostante in molti stiano continuando a sperare in un riavvicinamento tra i Damellis, al momento non pare sia possibile un ricongiungimento, nonostante i due siano rimasti in buoni rapporti.

Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il web. Sui suoi social infatti Deianira Marzano ha fatto notare come qualche mese fa, durante la scorsa settimana della moda a Milano, la De Lellis si trovasse ad una festa con nientemeno che con Elisa Visari! Giulia e l’attuale fidanzata di Andrea Damante, come si nota dalle foto pubblicate dal designer Alessandro Enriquez, sembrano divertirsi allo stesso party, al quale ha preso parte anche Tommaso Zorzi!

All’epoca della festa però Giulia De Lellis era ancora in coppia con Andrea Damante, e non poteva immaginare che di lì a qualche mese Elia Visari si sarebbe fidanzata proprio con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Nel mentre Giulia e Andrea, con i rispettivi partner, in questi giorni si trovano in vacanza a Dubai, e il settimanale Chi ha svelato un retroscena inedito su questo viaggio. Rivediamo di cosa si tratta.