1 Giulia De Lellis nel film Genitori contro Influencer. Ecco cosa sappiamo fino ad oggi

La blogger ed esperta di tendenze in questione, ormai ha da diversi anni ampliato il raggio d’azione per quanto riguarda la sua carriera. Dopo l’esperienza iniziale a Uomini e Donne ha avuto un enorme successo e ha subito spopolato sui social. Da qui, infatti, ha potuto pubblicare il suo primo libro intitolato “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza” e partecipare a una web series targata WittyTV. Giulia De Lellis, adesso, ci metterà ancora più impegno dato che farà parte del cast del film Genitori contro Influencer.

Il titolo lo ha ribadito lei stessa ricondividendo nelle Stories di Instagram un’immagine che potete trovare anche qui sotto. Che avrebbe fatto un film, però, già si sapeva da qualche giorno, ovvero da quando sul social fotografico ha postato un video in cui chiama la sua famiglia per avvertirli che avrebbe recitato in un lungometraggio. Il tutto viene descritto come un sogno fino a quando non si sveglia e Fabio Volo, anche lui nel cast, la chiama al telefono.

Le notizie di cui siamo già a conoscenza circa Genitori contro Influencer con Giulia De Lellis non finiscono qui. Infatti tra gli attori che vedremo all’interno della pellicola troviamo anche Nino Frassica, Paola Minaccioni, Ginevra Francesconi, Paola Tiziana Cruciani, Michela Andreozzi, Massimiliano Bruno e Massimiliano Vado. Si preannuncia, perciò, una commedia per tutta la famiglia che farà incontrare (e scontrare) due generazioni ben distinte.

Le informazioni, però, non terminano qui. Infatti di recente sono stati rilasciati dettagli sulla trama del film e anche il nome del personaggio che verrà interpretato dalla blogger. Per scoprire tutto questo continuate a leggere.