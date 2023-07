NEWS

Andrea Sanna | 26 Luglio 2023

Giulia De Lellis

L’incontro di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis si sta godendo le vacanze insieme al suo fidanzato Carlo Gussalli Beretta. La coppia ha optato per il Medio Oriente come meta da visitare. Tramite le storie su Instagram l’influencer sta raccontando passo passo il suo viaggio in Israele. Nelle scorse ore sul suo profilo Instagram è apparsa una foto, condivisa da prima dal suo compagno, in compagnia del Presidente di Stato, Isaac Herzog.

Un momento che Giulia De Lellis e Carlo Beretta hanno voluto condividere con i propri follower e che ha fatto il giro del web (anche se non sono mancate le solite battutine da parte degli hater). Ecco l’immagine in questione apparsa sul profilo social dell’ex volto di Uomini e Donne…

La storia Instagram della De Lellis

Come dicevamo Giulia sta pubblicando i suoi spostamenti nei luoghi visitati. La De Lellis ha avuto modo di vedere anche il Muro Occidentale, uno dei luoghi simbolo.

Qui ha confessato di aver lasciato un bigliettino davvero molto speciale per lei rivolto ad alcune persone: “Ho scritto un pensiero per la mia famiglia, i miei cari, gli amici e anche per tutti voi che mi seguiti da anni”, ha fatto sapere Giulia De Lellis nelle sue Instagram stories.

A seguire Giulia ci ha tenuto ad aggiungere: “Si dice che tutte le preghiere o desideri salgano da questo punto preciso del muro del pianto. Per questo arrivano con dei bigliettini super chiusi che incastrano dove si trova un piccolo spazio”.

Al contempo, però, Giulia De Lellis ha confidato di essere sempre un po’ in ansia per un motivo ben preciso. Ha mostrato infatti di andare in giro con un turbante in testa perché ansiosa che la bruciatura sulla fronte possa lasciarle cicatrici o macchie. Questo perché durante le lunghe passeggiate si è scottate e così ha posto rimedio comprendo la parte interessata.

Queste quindi parte delle vacanze di Giulia De Lellis, suggellate dall’incontro con il Presidente Herzog.