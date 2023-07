NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Luglio 2023

Temptation Island

Lorella Cuccarini potrebbe condurre Temptation Island Winter

Poche settimane fa si è svolta la presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/2024 e a sorpresa a essere annunciata è stata la prima edizione di Temptation Island Winter. Come sappiamo a oggi il reality show di Canale 5 è un’assoluta garanzia per l’azienda, e proprio in queste settimane sta raggiungendo ascolti da capogiro. La rete così ha stabilito l’arrivo, nei prossimi mesi, della prima edizione invernale della trasmissione, che potrebbe svolgersi naturalmente in montagna. Attualmente non sappiamo ancora però quando il reality debutterà, tuttavia di certo la notizia ha già entusiasmato tutto il pubblico e sul web non si parla d’altro. La stessa Raffaella Mennoia, storica autrice del programma e braccio destro di Maria De Filippi, di recente ha detto la sua su questo nuovo format, e in merito ha affermato :

“Una bella proposta, ma ho ancora troppo caldo per pensare di mettere maglione e cappotto e ricominciare tutto daccapo. Però l’idea di andare al fresco in montagna in questo momento non sarebbe male”.

Nelle ultime ore come se non bastasse è emerso un retroscena che ha attirato l’attenzione del web. A sorpresa infatti Dagospia ha rivelato il nome della presunta conduttrice della prima edizione di Temptation Island Winter. Di chi parliamo? Nientemeno che di Lorella Cuccarini! Stando a quanto si legge, pare che la showgirl sia in pole position per prendere in mano le redini della trasmissione. Questo quanto riporta il noto portale:

“Pare che avremo Temptation Island Winter : in pole position per la conduzione, Lorella Cuccarini”.

Precisiamo naturalmente che al momento si tratta semplicemente di rumor, e non c’è alcuna conferma in merito all’arrivo di Lorella Cuccarini a Temptation Island Winter. Di certo però in molti amerebbero vedere la showgirl alla conduzione del reality, che è già attesissimo da tutto il pubblico.