I retroscena di Giulia De Lellis

Ospite della nuova puntata di Uomini e Donne è stata Giulia De Lellis. Come sappiamo infatti Raffaella Mennoia ha pubblicato il suo nuovo libro, nel quale parla di una vecchia coppia nata all’interno del dating show. Nel romanzo viene affrontato anche il tema del tradimento e da settimane ormai si cerca di capire a chi sia ispirata la storia della protagonista. In molti sono convinti che si tratti proprio della De Lellis, che oggi in studio è tornata a parlare della sua chiacchierata storia d’amore con Andrea Damante, ormai terminata da diversi anni. Inaspettatamente così Giulia per la prima volta ha anche svelato dei retroscena inediti, ammettendo come lei e il deejay in passato abbiano anche parlato di matrimonio. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Si avevamo parlato di matrimonio. Ci piaceva…c’era questa idea. Ma poi al tempo insomma… Non l’abbiamo mai detto, anche perché pubblicamente ci stavamo per sposare tutti i giorni. Fantasticavamo”.

A quel punto è arrivata l’ironica reazione di Maria De Filippi (QUI per il video), che dopo aver scoperto che Andrea Damante non ha mai fatto una vera proposta di matrimonio a Giulia De Lellis ha affermato:

“Ma meno male. A posteriori meno male”.

Naturalmente non sono mancate le risate in studio a seguito della battuta di Maria De Filippi, e anche sul web gli utenti si sono divertiti. Nel mentre i telespettatori continuano a chiedersi se la protagonista del libro di Raffaella Mennoia sia davvero Giulia De Lellis. Che nelle prossime puntate mergano nuovi dettagli? Non resta che attendere per scoprirlo.

