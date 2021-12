Soleil Sorge nuova opinionista de L’Isola dei Famosi? Il rumor

1 Soleil Sorge nuova opinionista?

Dopo L’Isola dei Famosi e Pechino Express, ora tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 ritroviamo ancora Soleil Sorge. Amata, ma anche tanto discussa, potrebbe presto ricoprire un nuovo ruolo a Mediaset. A rivelarlo è il settimanale Vero e più precisamente la rubrica curata da Tommaso Martinelli. Il giornalista ha parlato dell’influencer e di quello che sarà il suo futuro al termine dell’avventura nella trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Stando a quanto raccontato da Martinelli, infatti, sembrerebbe che l’azienda di Cologno Monzese non voglia farsi sfuggire Soleil Sorge e abbia pensato per lei un nuovo impiego a partire da marzo 2022. Sembrerebbe infatti che sia stata scelta come opinionista della prossima edizione de L’Isola dei Famosi:

“Mediaset sembra l’abbia scelta come opinionista de L’Isola dei Famosi 2022…” , si apprende dal giornale Vero, come raccolto da La Nostra TV. Dopo aver partecipato come concorrente, quindi, secondo Tommaso Martinelli per lei è prevista una nuova esperienza televisiva. Così come parte della critica (non mancano i detrattori), per i più Soleil Sorge è considerata il personaggio rivelazione di questa edizione del Grande Fratello Vip. Questo anche perché si parla sempre di lei, nel bene o nel male. Pare quindi che Mediaset, soffermandoci su quanto scritto dalla rivista, voglia fortemente averla nel suo cast:

“È il personaggio rivelazione dell’edizione in corso del GF Vip, visto che tra accaniti fan e convinti detrattori sul web non si parla che di Soleil…”.

È questa la notizia odierna: Soleil Sorge prossima (presunta) opinionista de L’Isola dei Famosi 2022! Il rumor troverà delle conferme nelle prossime settimane? Al momento non ci resta che attendere e scoprire, piuttosto, come si evolverà la sua esperienza nella Casa del GF Vip.

Ma le notizie su L’Isola dei Famosi non sembrano essere finite qui…