Alessandro Iannoni ammette il motivo per cui l’ex l’ha lasciato (c’entra Carmen)

Al settimanale Oggi Alessandro Iannoni ammette qual è il motivo per cui la sua ex Beatrice l'ha lasciato e pare c'entri mamma Carmen

Perché Alessandro Iannoni è stato lasciato dall’ex

Alessandro Iannoni e il rapporto con sua mamma Carmen Di Pietro abbiamo avuto modo di scoprirlo insieme a L’Isola dei Famosi. Per l’ex naufrago (che si è ritirato a causa di impegni universitari) non è stato sempre semplice tenere a bada le lamentele di sua madre. Lei è sempre stata molto protettiva nei suoi confronti.

Proprio la showgirl, spesso e volentieri, ha avuto da ridire sulla vicinanza di alcune concorrenti a suo figlio. Ultimamente con l’arrivo di Maria Laura De Vitis non sono mancati screzi. Questo perché la vincitrice de La Pupa e il Secchione ha manifestato interesse verso Alessandro Iannoni, avvicinandosi a lui. Un comportamento che poco ha convinto mamma Carmen, la quale ha fatto spesso da terzo incomodo tra loro.

Secondo il pensiero di Carmen Di Pietro, infatti, suo figlio al momento non dovrebbe pensare all’amore. Il ragazzo a detta sua dovrebbe concentrarsi sullo studio e poi, magari, trovare la sua anima gemella. Al settimanale Oggi, come raccolto da Biccy, Alessandro Iannoni ha rivelato come comportamento di sua madre abbia compromesso e portato alla rottura con la sua ex Beatrice:

«Il suo incubo è che io possa volere bene a una ragazza. Sì è come l’avete vista a L’Isola, reagisce nella stessa maniera. Vi racconto un episodio per farvi capire. Avevo una fidanzata, Beatrice, ci tenevo molto ma lei è riuscita a farla scappare. Mi chiamava quando ero con Bea, mi chiedeva di mettere il vivavoce perché c’era un problema urgente e poi diceva “dai, non fare il bambino cattivo con mamma”. Dopo un po’ di volte, Beatrice, giustamente, mi ha lasciato».

Successivamente sempre alla rivista Alessandro Iannoni ha raccontato di avere difficoltà a dire “no” a sua madre, ma grazie a L’Isola dei Famosi si sente più autonomo e sicuro delle sue scelte: «Non voglio mancarle di rispetto, ma ho capito che allontanarci farà bene sia a me, sia a lei». L’ex concorrente ha parlato anche delle regole ferree e inflessibili di sua madre, come pranzo alle 11:30, cena alle 17:30: «Sul cellulare io e mia sorella ci siamo imposti: dovevamo consegnarlo alle 20. Ora lei va a letto verso le 19 e punta la sveglia alle 22 per ritirarcelo».

Ha raccontato Alessandro Iannoni. Chissà cosa ne penserà mamma Carmen Di Pietro di queste dichiarazioni!

