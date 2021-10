In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Giulia De Lellis. Sui social infatti ha iniziato a girare una fake news sul suo conto, secondo la quale l’influencer avrebbe parlato male dell’Abruzzo. Questa la finta notizia sull’ex corteggiatrice:

“Giulia De Lellis parla dell’Abruzzo: oltre agli arrosticini non ha nulla di interessante. Non credo sia una regione da visitare. Abbastanza inutile”.

A quel punto Giulia De Lellis è stata costretta a intervenire per fare chiarezza sulla fake news sul suo conto. Con un duro sfogo l’influencer ha naturalmente smentito il pettegolezzo e ha annunciato provvedimenti legali, affermando:

“Mi dissocio da queste parole. Dichiarazioni gravi mai rilasciate. Mi dissocio soprattutto dopo tutto l’impegno privato e pubblico che nel 2016 ho inevitabilmente dedicato a un posto che mi porto nel cuore per ovvi motivi. Anzi, mi vergogno e chiedo scusa da parte mia di questi sconosciuti insensibili e infelici per aver parlato in questo modo dell’Abruzzo e che provano instancabilmente a sporcarmi inventando assurdità come in questo caso. La fonte è stata ovviamente rintracciata e successivamente querelata”.