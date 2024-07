Invitata alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Giulia De Lellis ha ritrovato il suo ex fidanzato Andrea Damante e l’amico Tony Effe, col quale di recente è stata avvistata a Napoli.

Giulia De Lellis al centro dell’attenzione

In queste settimane a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica è stata Giulia De Lellis. Come sappiamo, dopo la fine della relazione con Carlo Beretta l’influencer ha iniziato a frequentare Giano Del Bufalo. La conoscenza tuttavia sembrerebbe essere già terminata e a oggi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne risulterebbe essere single. Solo di recente però Giulia è stata avvistata a Napoli con Tony Effe e a quel punto sui social si è prontamente parlato di un presunto flirt, che tuttavia non è stato confermato.

Ieri nel mentre si sono svolte le tanto attese nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che finalmente hanno pronunciato il fatidico “sì”. Diversi i volti noti del mondo dello spettacolo presenti al matrimonio, che è stato testimoniato sui social.

Tra gli invitati alle nozze c’era anche la stessa Giulia De Lellis, che in breve è finita al centro dell’attenzione mediatica. Al matrimonio di Cecilia e Ignazio infatti l’influencer ha ritrovato non solo il suo ex fidanzato Andrea Damante, ma anche Tony Effe. Sul web naturalmente non sono mancati i commenti ironici di alcuni utenti e c’è anche chi ancora spera in un ritorno di fiamma tra i Damellis, nonostante siano trascorsi anni dalla rottura.

Tuttavia a oggi, come ha precisato più volte Giulia, tra l’influencer e Andrea non c’è altro che un rapporto di affetto e stima reciproca. La De Lellis intanto continua a godersi questa nuova fase della sua vita, in attesa di incontrare la potenziale anima gemella. Non resta dunque che fare un grande in bocca al lupo all’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi.